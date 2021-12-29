《現正分手中》宋慧喬30+職場女人心聲：比起男人，物質報酬更打動我

▲《現正分手中》金句盤點。（圖 / 翻攝IG@nowwearebreakingup_offi，以下同。)

編輯 / Jhen

年末熱播韓劇《現正分手中》由女神宋慧喬攜手同樣高顏值的張基龍主演，被粉絲直呼根本是神仙級CP！劇中宋慧喬飾演時裝設計師，面對工作、高壓的上司與環境．還有幾乎入不敷出的工作時數，她道出：「比起男人，那些看得見也摸得著的物質報酬，更能打動我的心。」完全說出30+職場女性們的心聲。

而她與張基龍的虐戀也是劇情亮點，提起前任，宋慧喬說：「我現在正在分手中，和你說的那個人」，耐人尋味劇情發展也逐漸點出面對感情她為何如此消極。《現正分手中》從首波開始就金句不斷，一起來看看劇中宋慧喬對於30+的女人在職場、愛情扎心又真實的語錄吧！

＃當人生的疲勞開始壓過體內的賀爾蒙，我就無法再心動了！

＃何必尋求別人的認可，只要我自己認可自己就夠啦！

＃比起男人，那些看得見也摸得著的物質報酬，更能打動我的心，只有名為升遷的心肺復甦術才能延長我的壽命。

＃這社會就是如此殘忍，設計師老、胖了就會被淘汰；年紀大了，懶惰是會長肥肉的；為了生存下去，保持外貌也是種能力。

＃20歲時怕沒工作， 30後擔心沒有房子，40歲又覺得沒有未來。

＃你對男人或愛情有無謂的幻想，但我卻沒有，經歷過一次就完全足夠了。

＃男人和愛情都是荷爾蒙開的玩笑。

＃我不想因為一場感情遊戲，而失去我現在所擁有的。因為我已經充分體驗過了，經驗不會帶給人勇氣，而是恐懼。

＃十年前就已經開始的我們，就把現在當成是分手中吧！雖然不知道需要多少時間，但至少在分手的過程中，我們愛吧！

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