小孩不愛爸爸的「漫威英雄」　索爾兒子想當超人、浩克兒子最愛反派洛基

文／妞新聞

克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）以漫威超級英雄「雷神索爾」一角紅遍全球，但前陣子卻在社群平台曬出一張自己怒瞪鏡頭的照片，抱怨自己小孩愛的是「超人」，甚至說出：「幸好我還有另外兩個小孩」這樣的狠話！不過其實克里斯漢斯沃並不孤單，在「超級英雄」中也有好幾位不受小孩喜愛的「悲傷爸爸」，讓我們來了解（嘲笑）一下！

悲傷爸爸1.「雷神索爾」克里斯漢斯沃





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漫威電影宇宙的型男克里斯漢斯沃擁有許多粉絲，不過三個小孩比起帥爸更喜歡「神力女超人」，克里斯漢斯沃更嘗試狂播《雷神索爾3》想把他們變成漫威粉絲，不過克里斯漢斯沃最近又對兒子進行拷問，但兒子這次卻表示想當「超人」，完全沒有要參考爸爸的角色呀！

悲傷爸爸2.「鋼鐵人」小勞勃道尼

▲小勞勃道尼的兒子喜歡的是鷹眼。（圖／rdjquotes@twitter）

講話幽默、有錢，又高智商的「鋼鐵人」應該沒有人不愛吧！？不過小勞勃道尼的兒子就不愛老爸，反而對「鷹眼」情有獨鍾，來片場探班更是直接繞過他要找鷹眼叔叔，狂問：「鷹眼在哪裡？」甚至兒子不乖的時候，小勞勃道尼還會打給鷹眼請他幫忙教孩子！（這真的是鐵粉了）

悲傷爸爸3.「星爵」克里斯派瑞特

「星爵」克里斯派瑞特的兒子則是喜歡「美國隊長」，萬聖節出門一定要扮全套，除了美國隊長必備的盾牌之外，面具和靴子也是神還原！不論爸爸怎麼說服，兒子就是不想扮「星爵」，令爸爸露出無奈表情。

悲傷爸爸4.「幻視」保羅貝特尼

▲保羅貝特尼的女兒超愛鋼鐵人。（圖／翻攝自Youtube@TODO DOWNEY JR截圖）

雖然鋼鐵人的兒子不愛爸爸，但「幻視」保羅貝特尼的女兒卻超愛鋼鐵人！原本保羅貝特尼想拍一段影片向小勞勃道尼示威，要女兒在影片中說出自己「最愛的超級英雄」是幻視，想不到女兒錄影的時候竟然說：「我最喜歡鋼鐵人，我愛你！」一秒變成告白影像，讓爸爸哭笑不得。

悲傷爸爸5.「浩克」馬克盧法洛

▲馬克盧法洛的兒子最喜歡的角色是邪神洛基（圖／hiddlesbb@twitter）

「浩克」馬克盧法洛的兒子也不喜歡爸爸的角色，有一次跟爸爸吵架時竟然還說：「我一直很討厭浩克，我覺得他就是一坨屎！」而浩克兒子最喜歡的角色是邪神洛基，在片場找他簽名的時候，更是難掩追星成功的緊張神情。

悲傷爸爸6.「黑亞當」巨石強森

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除了漫威的爸爸被傷透了心，即將接演DC反派英雄「黑亞當」的巨石強森，也有悲傷的故事！女兒Tia不僅要求和水行俠的公仔一起吃早餐，還叫爸爸手繪水行俠的畫像，讓她掛在自己的房間裡！不過巨石強森是個有雅量的爸爸，還動用人脈讓女兒和「水行俠」傑森摩莫亞視訊，從Tia乖巧跪坐的姿勢就能看出來，她非常非常開心呀！

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