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村上隆首次聯名New Era　微笑小花佈滿潮帽，新年戴這幾款帥炸了

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編輯／Beverly

日本知名當代藝術家村上隆（Takashi Murakami），首次攜手帽界潮牌New Era，推出一系列的限量聯名商品。本次聯名合作將村上隆標誌性的「Kaikai Kiki Flower」圖案，以刺繡或轉印的方式，呈現在New Era多款經典帽款、服飾上，身為型男潮女的朋友，絕對必須手刀購入。

▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN）

▲New Era首次與村上隆聯名。。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN，下同）

本次「New Era X 村上隆」共帶來多款代表性帽款，品項包含：59FIFTY、9TWENTY、Casual Classic、9THIRTY、9FIFTY、毛帽等多種款式。其中最受矚目的絕對是New Era的經典款「59FIFTY」，帽沿背面印上滿版色彩鮮豔的微笑太陽花，帽身則是經典LOGO搭配刺繡太陽花為設計；若是不習慣太高調的帽款，則可以選擇「9TWENTY」系列，普通的棉料老帽，繡上鏤空太陽花，簡約低調的設計，帶來滿分的高級質感。

▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN）

▲經典款「59FIFTY」，帽沿下方印有滿版小花。

▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN）

▲簡約的「9TWENTY」絕對是百搭配件。

除了經典棒球帽款式外，針織毛帽與印花T也是必買商品，針織毛帽共有2種款式，分別繡上單朵及多朵太陽花，還有最受注目的單品為印有村上隆「DOB-kun」標誌人物的長袖T-Shirt，及New Era小花版LOGO短T，不分性別、年齡都適穿。

▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN官網）

▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN）

「New Era X 村上隆」本次合作的設計理念，是希望村上隆最具標誌性的Kaikai Kiki Flower，能夠在單調的黑白背景上，呈現鮮豔、閃耀的色彩圖案，以此表達繽紛亮眼的世界觀。此聯名系列將於2022年1月1日於日本New Era官網及指定門市限量販售，對商品有興趣的朋友，記得設好鬧鐘準時下單唷。

▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN）▲New Era X村上隆。（圖／翻攝自NEW ERA JAPAN）

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅首度跨界設計，與設計師好友Haider Ackermann一同推出聯名單品，帶來一件藍色潑墨設計的「潮帽T」，這件藍色潑墨帽T上頭印著一雙女性的雙眼及一些英文詞語，這次合作正是為了幫助非營利組織Afghanistan Libre籌款，將會把販售帽T收益全數捐給該組織，以增進阿富汗婦幼的權益，並讓更多人去關注到「阿富汗婦幼議題」，暖心舉動獲得廣大支持與盛讚。

▲（右）提摩西夏勒梅與設計師好友Haider Ackermann（左）合作推出公益帽T。（圖／翻攝自IG@tchalamet）

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關鍵字：

村上隆, NewEra, 聯名, 微笑太陽花, 老帽, 鴨舌帽, 帽子

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