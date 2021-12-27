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古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次

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編輯／JJ

大家喜歡吃夜市常見的「古早味糖葫蘆」嗎？外層裹著一層晶瑩剔透的冰糖，裡頭包覆著仙楂或是各式各樣的水果，甜蜜的口味幾乎是人人都愛。最近大陸麥當勞就又突發奇想，推出了「糖葫蘆冰炫風」！將糖葫蘆的酸甜口味融入冰炫風冰淇淋，並在上頭撒上仙楂球，口感更有層次，搭配上呼應年節的包裝，紅吱吱的外型看著就讓人好想嚐鮮！

▲大陸麥當勞推出糖葫蘆冰炫風 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出糖葫蘆冰炫風 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」，搭配新年包裝。（圖／翻攝自小紅書）

大陸麥當勞創意層出不窮，在新年時節前夕，推出了相當應景的「糖葫蘆冰炫風」，將大家相當熟悉的「糖葫蘆」古早味道融入冰炫風冰淇淋當中，以冰炫風冰淇淋為基底，淋上仙楂口味的酸甜醬汁，接著再撒上仙楂球，增添口感層次，紅吱吱的色調看起來充滿喜氣，拍起照來也超可愛，許多民眾都忍不住搶先嚐鮮。

▲大陸麥當勞推出糖葫蘆冰炫風 。（圖／翻攝自小紅書）

▲大陸麥當勞推出糖葫蘆冰炫風 。（圖／翻攝自小紅書）

▲「糖葫蘆冰炫風」本身是仙楂口味的醬汁，許多民眾會自己加入「糖葫蘆」拍照。（圖／翻攝自小紅書）

網路上看到許多人將自己另外購買的糖葫蘆插在冰炫風中做擺設，是不是更有氣氛？隨著越來越多人吃過「糖葫蘆冰炫風」，網上也出現了十分兩極的評論，「很好吃！酸酸甜甜草莓仙楂味」、「很開胃、又不會膩」、「真的有點酸！每口必須配著冰淇淋吃，愛吃甜的要避開！」、「很多人不喜歡仙楂」、「還不如買原味的好吃。」

關鍵字：

麥當勞, 大陸麥當勞, 冰炫風, 糖葫蘆, 糖葫蘆冰炫風, 仙楂, 山楂

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