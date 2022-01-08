拯救選手水腫泡泡臉！ecL立體修容盤專為亞洲人膚色設計　聯名《聲林之王》限量包裝美哭

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▲ecLＸ聲林之王聯名彩妝「立體修容盤」，修容、提亮、立體、腮紅一次到位。（影／ETtoday）



▲聲林之王選手受水腫困擾，彩妝師Kino拿出ecL立體修容盤解決選手煩惱。（圖／翻攝自影片，下同）



時尚中心／綜合報導

由《東森新媒體ETtoday》製播的歌唱選秀節目《聲林之王3》延續前兩季熱潮，甫開播就佳評如潮，不僅每一集的導師陣容都超吸睛，選手們更是臥虎藏龍，多位金曲實力參賽者讓第三季一開賽，戰火就燒得炙熱，緊湊的賽程，讓每一位選手把握每分每秒賣力練習，彩排到好晚、睡眠不足熬夜水腫讓選手郭家瑋超困擾，只好求救彩妝師Kino：「老師，可以救救我這個臉always水腫的問題嗎？」

▲ecL立體修容盤打量、修容一次搞定，為亞洲膚色設計，彩妝新手也能輕鬆上手。（圖／翻攝自官網）



動動手就能施展魔法的Kino聽到家瑋的困擾，馬上拿出秘密武器－ecLＸ聲林之王聯名彩妝「立體修容盤」，修容、提亮、立體、腮紅一次到位，修容盤中有極細緻金屬光與霧面兩種質地，高延展、高服貼的特性，粉質細緻親膚、輕鬆修容不費力。ecL立體修容盤堪稱「最適合亞洲膚色的修容色調」，將打亮色與修容色完整收入，一拿出來就讓家瑋滿是驚豔！

ecL立體修容盤堪稱包包必備小物，霧面妝感的遮瑕力可修飾膚色不均的狀況，彩妝師Kino首先使用米色來提亮家瑋三角肌的凹痕，針對男性比較在意的顴骨部位，利用咖色輕輕在顴骨上方刷上修飾，專為亞洲人設計的修容色調，不擔心刷上去出現超突兀陰影，就算是彩妝新手也可以馬上上手！想要營造萌系男孩的質感？Kino建議使用蜜糖橘刷在下眼瞼位置，打造水汪汪、楚楚動人的雙眼。對於家瑋最在意的咀嚼肌，Kino拿刷子沾上立體咖色，輕輕在下顎線往下修飾，讓原本受水腫所苦的選手也搖身一變成為立體V臉男神。

貼近亞洲人膚色的ecL立體修容盤，不用擔心膚色與基底色不合，且全方位的打亮及修容色系，一盤就能搞定你的彩妝困擾，無論是提亮、遮黑眼圈、拉提顴骨，或是修飾咀嚼肌、髮際線都可以輕鬆完成，輕透細緻的粉體延展性佳，恰到好處的顯色度也降低了失手風險，經過彩妝師巧手一揮，家瑋原本水腫的泡泡臉也馬上消失，成為秒殺記憶體、可鹽可甜的精緻男孩。

▲旅日IG網紅插畫家Eszter Chen設計的限量包裝，時尚童趣。（圖／翻攝自官網）



與聲林之王聯名的ecL立體修容盤，由旅日IG網紅插畫家Eszter Chen合作，特別根據聲林之王的概念設計出限量包裝，以森林中的動植物為主視覺，黑色底色襯出繽紛色彩，帶出富童趣的高質感。

ecLＸ聲林之王聯名彩妝系列共有CC霜、氣墊粉餅、立體修容盤、眼頰兩用盤、水潤唇膏等，加上彩妝師Kino的巧手，讓選手們站上聲林之王的舞台都能自信滿滿，發揮自己最迷人、最有魅力的一面，要在聲林之王的舞台上成為最亮眼的那顆星，超凡的歌唱實力、成熟的舞台魅力、ecL打造出的完美妝容，缺一不可，為《聲林之王3》選手打氣的同時，也一併入手ecL立體修容盤，一起美美看比賽。