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NIKE官網「快閃促銷」跑鞋現省破千元　adidas兩件75折錯過等明年

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▲運動品牌官網折扣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲運動品牌官網折扣開跑。（圖／翻攝自品牌官網）

記者鮑璿安／綜合報導

鄰近年底，運動品牌紛紛在官網祭出限定優惠，NIKE提供特價商品「折上折」額外的7折優惠，包括人氣鞋款越野跑鞋原價4400元來到2639元，現省超過1700元。adidas也有官網專區兩件75折優惠，民眾此時入手相當划算。

▲運動品牌官網折扣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲運動品牌官網折扣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail女款越野跑鞋、訓練鞋都在特價名單內。（圖／翻攝自品牌官網）

NIKE此次無預警在官網開始季末促銷活動，針對近350項商品進行折扣，即日起至明年1月3日止，結帳時使用促銷代碼ESS30，特惠商品可獲得額外的七折優惠，相當於優惠「折上折」。舉例Nike Air Zoom Pegasus 36 Trail女款越野跑鞋，原標價4400元，現降至2639元；折扣力度比較大的還有Nike Flex TR 9女款訓練鞋，從原價2100降至1259元，目前已經處於缺貨狀態。

▲運動品牌官網折扣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲經典款Nike Swoosh Run短袖跑步上衣原價破千，現則來到969元 。（圖／翻攝自品牌官網）

另像是新品上衣部分，經典款Nike Swoosh Run短袖跑步上衣原價破千，現則來到969元，同樣可輸入促銷代碼享額外的七折優惠。

▲運動品牌官網折扣 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲adidas官網專區兩件75折優惠。（圖／翻攝自品牌官網）

adidas官網專區兩件75折優惠則是至12月29日前，Holiday專區商品任選2件，輸入折扣代碼MERRY，可享75折優惠。另針對ORIGINALSDROP STEP XL 經典鞋已有特價，原價3290折扣後來到1959元，是此次折扣幅度較大的品項之一。

關鍵字：

運動, 品牌, 折扣, 優惠, 球鞋

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