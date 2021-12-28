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宜蘭悅川酒店1泊2食10800元→4999元　碰碰車、球池，小孩玩超爽

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文／C編

宜蘭有好山好水，最適合休個假好好去玩，「Her森森」推出「宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日」，原價10800元、特價4999元，不僅可以2大2小入住，還包含早晚餐，相當於一個人只要1250元，超級划算，限量下殺一定要手刀搶購。

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▲宜蘭,悅川,酒店,旅行,飯店,He森森。（圖／Her）

▲宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日，原價10800元、特價4999元。點我搶購

位於宜蘭中山路上的悅川酒店，有著現代化的裝潢設計，寬敞的空間讓人一入住就覺得相當舒適，乾淨清爽又整潔的房型，住過都是讚不絕口，是近期最多人推薦的宜蘭飯店之一，喜愛旅行一定要去住住看。

不僅房型適合全家大小，酒店內的綠野仙蹤親子館，有碰碰車、小火車、賽車、球池、溜滑梯等兒童遊戲設施，帶小孩最擔心的就是孩子體力沒地方發洩，在這裡就可以玩上一整天，同時秒殺手機記憶體，記錄下很多玩樂瞬間，絕對是親子最好的住房首選。

房間內的木質裝潢設計，看起來溫暖又舒服，乾濕分離的浴室相當寬敞，大面積的雙人床乾淨整潔，讓人入住好放心，比起住家裡更加舒服。

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▲宜蘭,悅川,酒店,旅行,飯店,He森森。（圖／Her）

▲宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日，原價10800元、特價4999元。點我搶購

「Her森森」推出「宜蘭悅川酒店1泊2食雙人平日」住宿券，原價10800元、特價4999元，可以住下2大2小，還包含早餐和晚餐，距離市區也非常近，開車就可以輕鬆抵達，絕對是全家人放鬆旅遊的必備首選，限量下殺絕對要馬上搶起來。

關鍵字：

宜蘭, 悅川, 酒店, 旅行, 飯店, Her森森

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