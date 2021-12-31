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《單身即地獄》「翻版李鐘碩」撩妹穿搭必學！非黑即白搭出高質感

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編輯／Beverly

韓戀愛實境節目《單身即地獄》近期在Netflix上架後，便引起滿滿話題，節目中一位成員「崔時訓」擁有酷似李鐘碩的精緻臉蛋及神韻，IG一公開，私服穿搭更是網友熱議話題，今天就來學習崔時訓「非黑即白」的簡約穿搭，輕鬆搭出歐巴高級感！

《單身即地獄》崔時訓一登場便散發出偶像氣質，靠著高挑精壯的身材及神似李鐘碩的帥氣臉蛋，馬上成為網路熱議話題，甚至在崔時訓的職業還未正式公佈前，不少網友大膽猜測他可能是偶像練習生。真實職業為服飾品牌代表的崔時訓，對於私服穿搭有一套特別的公式，習慣以簡約的黑白色系搭配造型單品、鞋款增加穿搭重點，崔時訓的穿搭理念以簡單、舒適、簡約為出發點，非常適合正在學習潮流穿搭的朋友參考。

全身黑

皮膚白皙的崔時訓，IG上多數穿搭照為全身黑的酷帥造型，讓自己看起來更有精神及氣勢，並營造一點距離感。除了單穿黑衣黑褲外，崔時訓還經常搭配純黑色系的西裝外套、大衣、皮外套，為穿搭增加份量並營造神秘感。

▲《單身即地獄》「翻版李鐘碩」。（圖／翻攝自IG@choi_hun2）

▲崔時訓黑色穿搭。（圖／翻攝自IG@choi_hun2，下同）

全身白

長相清秀的崔時訓有時會以亮白造型出鏡，讓人感覺好親近。雖然純白色穿搭可以顯出高級質感，但若是單品搭配不好，很容易給人病懨懨的感覺，因此可以學習崔時訓選擇米白色的單品著用，一樣能帶來簡潔大方的氣質，且不會顯得太單調；除了全身同色系之外，也可選擇顏色深淺稍微不同的單品，例如純白衛衣搭配米白褲的造型。

▲《單身即地獄》「翻版李鐘碩」。（圖／翻攝自IG@choi_hun2）

▲白色穿搭給人好親近的感受。

黑＋白

黑＋白絕對是經典百搭不出錯的完美造型，不論白衣黑褲、黑衣白褲都不會出錯！雖然保證百搭，但想要穿出時尚氛圍，就必須選對單品，崔時訓喜歡以寬鬆的素色白上衣搭配黑色直筒褲，鞋子則選擇黑白色系分布均勻的帆布鞋。若是覺得素色上衣太過無趣，也可以選擇小LOGO單品著用，一樣能搭出高質感穿搭。

▲《單身即地獄》「翻版李鐘碩」。（圖／翻攝自IG@choi_hun2）

▲黑＋白型男標配，經典百搭保證不出錯。

小面積點綴

黑白純色穿搭雖然能製造高級質感，但有時也會給人過於單調的感覺，因此在穿搭中加入其他色系單品，小面積點綴，可以提升整體穿搭的質感細緻度，例如崔時訓在黑色大學T中，加上一件長版白色內搭衣，為穿搭增加層次，使整體造型從睡衣升級成時髦休閒服。

▲《單身即地獄》「翻版李鐘碩」。（圖／翻攝自IG@choi_hun2）

▲在穿搭中增加細節，可讓穿搭高級感加倍。

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關鍵字：

單身即地獄, 李鐘碩, 戀愛實境, Netflix, 崔時訓, 穿搭

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