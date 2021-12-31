fb ig video ETtoday search mobile

亮・珠寶／孫芸芸愛女各大牌經典款都有　卡地亞釘子戒3.6萬入門

>

▲▼ 廖思惟 。（圖／翻攝trinityliao IG）

▲廖思惟秀出香奈兒迷你口袋包，指間分別為Tiffany與寶格麗經典戒指。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的長女兒廖思惟（Trinity）正在澳洲讀大學，她不時在IG分享生活點滴，除了美食、寶貝狗吸睛，最搶眼還是她充滿年輕氣息的穿搭，同時搭配季最新的名牌包款；而她另一裝扮重點是珠寶首飾，各一線珠寶品牌的經典入門款她都有，經常一次戴上多個戒指流露千金氣息。

▲▼珠寶戒指 。（圖／公關照）

▲Tiffany T Wire 18K金鑲鑽戒指，70,000元。（圖／Tiffany提供）

▲▼珠寶戒指 。（圖／公關照）

▲寶格麗B.zero1 18K玫瑰金單環鑽戒，182,500元。（圖／寶格麗提供）

近日廖思惟曬呼應色彩權威Pantone彩通公司發表2022年度代表色「Very Pari長春花藍」的香奈兒（CHANEL）迷你口蓋包，同時洩露了指間兩款鑽戒，分別是Tiffany & Co.取T字設計的T Wire 18K金鑲鑽戒指，以及寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬競技場的B.zero1 18K玫瑰金密鑲鑽戒，兩款都是品牌最具辨識度的設計。

▲▼ 廖思惟 。（圖／翻攝trinityliao IG）

▲廖思惟大拇指常戴著卡地亞釘子戒指。（圖／翻攝trinityliao IG）

▲▼珠寶戒指 。（圖／公關照）

▲卡地亞Juste un Clou 18K玫瑰金戒指，小型款36,400元。

即便是穿比基尼到海邊曬太陽，廖思惟也會混搭珠寶與飾品出遊，她不僅喜歡將戒指戴在最容易聚焦的食指與中指上，也會在大拇指套上卡地亞（Cartier）的Juste un Clou系列釘子戒指，此系列於1970年代的紐約誕生，是品牌大膽將平凡題材化為珠寶精品的代表作之一，別具個性美，她所戴的小型款戒指約36,400元便能擁有。

▲▼ 廖思惟 。（圖／翻攝trinityliao IG）

▲廖思惟佩戴梵克雅寶經典的Alhambra幸運草圖騰項鍊。（圖／翻攝trinityliao IG）

廖思惟最常戴的項鍊則是一款風格甜美的心形項鍊，以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最為人熟知的幸運草圖騰Vintage Alhambra珍珠母貝吊墜，此系列自1968年問世以來，運用別緻的圓珠飾邊勾勒出鑲嵌不同寶石的幸運草墜，是時尚迷進入梵克雅寶世界的首選。

▲▼珠寶戒指 。（圖／公關照）

▲梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，78,500元。（圖／梵克雅寶提供）

►關穎連曬百萬珠寶錶　170萬卡地亞美洲豹手環錶吸睛

►關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

 

關鍵字：

亮珠寶, 廖思惟, 梵克雅寶, 卡地亞, 寶格麗, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

李晶晶帛琉度假曬「美胸神器」　傲人腹肌、美腿見客

李晶晶帛琉度假曬「美胸神器」　傲人腹肌、美腿見客

錶面綻放鑽石向日葵　時標點綴鑽石花

錶面綻放鑽石向日葵　時標點綴鑽石花

Seiko琺瑯面女錶不到5萬！　新月限量款浪漫指數破表　

Seiko琺瑯面女錶不到5萬！　新月限量款浪漫指數破表　

關穎連曬百萬珠寶錶　170萬卡地亞美洲豹手環錶吸睛 【寶靈老師】2013/1/18處女座運勢 關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人 LV可愛嬌客在台曝光　衝浪者、日本武士造型吊墜與胸針兩用 凱特王子妃帶貨力嚇人！　穿5萬MIU MIU衫秒斷貨 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 納達爾646萬新歡上手　RICHARD MILLE首創蝶形自動盤防過度上鍊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面