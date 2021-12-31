亮・珠寶／孫芸芸愛女各大牌經典款都有　卡地亞釘子戒3.6萬入門

▲廖思惟秀出香奈兒迷你口袋包，指間分別為Tiffany與寶格麗經典戒指。（圖／翻攝trinityliao IG）

記者陳雅韻／台北報導

「台灣第一名媛」孫芸芸的長女兒廖思惟（Trinity）正在澳洲讀大學，她不時在IG分享生活點滴，除了美食、寶貝狗吸睛，最搶眼還是她充滿年輕氣息的穿搭，同時搭配季最新的名牌包款；而她另一裝扮重點是珠寶首飾，各一線珠寶品牌的經典入門款她都有，經常一次戴上多個戒指流露千金氣息。

▲Tiffany T Wire 18K金鑲鑽戒指，70,000元。（圖／Tiffany提供）





▲寶格麗B.zero1 18K玫瑰金單環鑽戒，182,500元。（圖／寶格麗提供）



近日廖思惟曬呼應色彩權威Pantone彩通公司發表2022年度代表色「Very Pari長春花藍」的香奈兒（CHANEL）迷你口蓋包，同時洩露了指間兩款鑽戒，分別是Tiffany & Co.取T字設計的T Wire 18K金鑲鑽戒指，以及寶格麗（BVLGARI）靈感源自羅馬競技場的B.zero1 18K玫瑰金密鑲鑽戒，兩款都是品牌最具辨識度的設計。

▲廖思惟大拇指常戴著卡地亞釘子戒指。（圖／翻攝trinityliao IG）





▲卡地亞Juste un Clou 18K玫瑰金戒指，小型款36,400元。

即便是穿比基尼到海邊曬太陽，廖思惟也會混搭珠寶與飾品出遊，她不僅喜歡將戒指戴在最容易聚焦的食指與中指上，也會在大拇指套上卡地亞（Cartier）的Juste un Clou系列釘子戒指，此系列於1970年代的紐約誕生，是品牌大膽將平凡題材化為珠寶精品的代表作之一，別具個性美，她所戴的小型款戒指約36,400元便能擁有。

▲廖思惟佩戴梵克雅寶經典的Alhambra幸運草圖騰項鍊。（圖／翻攝trinityliao IG）

廖思惟最常戴的項鍊則是一款風格甜美的心形項鍊，以及梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）最為人熟知的幸運草圖騰Vintage Alhambra珍珠母貝吊墜，此系列自1968年問世以來，運用別緻的圓珠飾邊勾勒出鑲嵌不同寶石的幸運草墜，是時尚迷進入梵克雅寶世界的首選。

▲梵克雅寶Vintage Alhambra吊墜，78,500元。（圖／梵克雅寶提供）

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