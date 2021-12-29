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Jo Malone香水低至5.8折！連最熱賣的英國梨與小蒼蘭都有

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文／C編

年末送禮多，香水也許是不錯的選擇，「Her森森」推出「2021年度經典香水」，包括Jo Malone、BURBERRY、Elizabeth Arden、SERGE LUTENS等等，每一款都很值得收藏，重點是最低下殺448元就可以買到，超划算的價格不管是自用還是送人都很值得。

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▲Jo Malone,BURBERRY,Elizabeth Arden,SERGE LUTENS,香水,香氛,Her森森。（圖／Her森森）

▲2021年度經典香水，最低下殺448元，點我購買

Jo Malone 香水30ml-鼠尾草與海鹽，原價2600元、特價1512元

逃離繁囂、獨自沿岸漫步，感受迎面海風，海浪拍出層層白裙，伴隨瀰漫海鹽與浪花的清新空氣，懸崖的礦物氣息令人精神一振，與鼠尾草純樸的木本香相交融著，展現出清爽、活潑的愉悅感，是一款很有個性的香調。

Jo Malone 香水30ml-英國梨與小蒼蘭，原價2600元、特價1712元

Jo Malone全球最熱賣的香氣，不僅帶有英國梨香甜的味道，還有淡淡的小蒼蘭花香，因此深受很多人喜愛，甚至有許多品牌都紛紛效仿推出類似的香味，可見真的相當好聞，絕對是女孩化妝台上必備的香氛。

Jo Malone 香水30ml-藍風鈴，原價2600元、特價1452元

聞起來就像是清爽的西瓜氣息，清爽又不會過於單調，充滿花香調堆疊的層次感，讓人聞過就會上癮，也很適合疊香使用，展現出更加豐富多元的香調選擇。

BURBERRY 粉紅風格女性淡香水 100ML，原價3800元、特價981元

靈感源自於英國夏日陽光照射下的粉色牡丹，為了重新詮釋中味的牡丹香味，於透明的經典風格系列香水瓶身與外包裝上增添了淡淡的牡丹粉色以及能代表Burberry精神的經典格紋，展現出專屬女性的香氣。

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▲Jo Malone,BURBERRY,Elizabeth Arden,SERGE LUTENS,香水,香氛,Her森森。（圖／Her森森）

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Elizabeth Arden雅頓綠茶淡香水 100ML，原價1800元、特價448元

前味以大黃、佛手柑、葛縛子、橙皮、檸檬展現出綠茶的清新氣息，接著茉莉、茴香、康乃馨、綠茶、薄荷帶出花香調的中味，最後白琥珀、樺樹苔、麝香，讓整體香調更顯層次，襯托出綠茶般的清新溫潤。

關鍵字：

Jo Malone, BURBERRY, Elizabeth Arden, SERGE LUTENS, 香水, 香氛, Her森森

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