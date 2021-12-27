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網路炒到千元的「熨斗小神刷」只送不賣！還有這些開架美妝也推爆

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記者李薇／綜合報導

開架彩妝常常都會有很多實用的小物，不僅價格便宜，東西更是好用到不行，《ET FASHION》就整理最近開架彩妝推出的厲害單品，不僅是熱賣單品，有些更是只送不賣，絕對是要立刻手刀去入手。

▲媚比琳,Za,INTEGRATE,肌研,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

1.媚比琳 熨斗小神刷

全台開架銷售NO.1的「FIT ME反孔特霧粉底液」，以良好的持妝度加上霧面感的妝容，受到很多小資女孩的喜愛，針對此單品，媚比琳再次推出全新「熨斗小神刷」，擁有25萬根超柔軟刷毛組成，除了大面積刷毛可以快速上妝，只要買媚比琳底妝產品滿$588，即可獲得市值千元的熨斗小神刷。

▲媚比琳,Za,INTEGRATE,肌研,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

2.Za 超磁久全能遮瑕筆

斑點、痘疤、黑眼圈慢走不送！開架美妝品牌Za將於1月推出全新「超磁久全能遮瑕筆」，擁有絕佳遮蓋力、而且柔滑服貼、長效持妝，共有5款色號分別對應不同肌膚瑕疵，不只遮瑕，更能校色，棒狀旋轉式設計輕巧好攜帶，一支就可以搞定底妝、遮瑕跟潤色效果，超級方便。

▲媚比琳,Za,INTEGRATE,肌研,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

3.肌研 極潤抗皺緊實高機能乳霜

添加抗老成分「菸鹼醯胺」，在抗皺及淡斑保養裡找到的完美選擇，其添加的3重玻尿酸能深入肌底支撐肌膚彈力，一次將細紋和黑斑通通趕跑，溫和配方，無添加香料、色素、礦物油、酒精，最適合秋冬養出細緻完美膚質。

▲媚比琳,Za,INTEGRATE,肌研,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

4.INTEGRATE 柔焦輕透美肌BB霜

日本開架粉底銷售NO.1的INTEGRATE 1月全新上市 「柔焦輕透美肌BB霜」，透明感與高遮瑕力全部同時擁有，簡單好上手，3分鐘就可快速完成薄透不厚重、光潤無瑕底妝，一抹修飾在意的肌膚瑕疵，加上超長8小時持妝效果，讓全世界都無法抵抗大人女孩的可愛魅力。

▲媚比琳,Za,INTEGRATE,肌研,彩妝,保養,。（圖／品牌提供）

5.媚比琳 新一代宛若真眉柔霧塑型眉膠筆

日本狂售、每10秒賣出一支的大勢眉筆，首創一筆三效，眉膠擁有獨特眉膠幻化眉粉科技，上色後瞬間轉換柔霧眉粉，一筆擁有輕盈蓬鬆感毛流，眉膠質地可使眉彩全天不掉色，打造女團最愛時下正夯的自然柔霧眉妝，為雙眸創造專屬魅力新生。

關鍵字：

媚比琳, Za, INTEGRATE, 肌研, 彩妝, 保養

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