Lisa戴的奢華皇冠竟被搜出是「玩具」　網：這同款我買得起

記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女團BLACKPINK成員Lisa自新冠肺炎康復後，不斷更新IG與粉絲們互動，聖誕節時，Lisa也驚喜帶來個人單曲《Money》聖誕特別舞台回饋粉絲，只見她以粉色皇冠搭配全白裙裝化身「白雪公主」，影片上傳後觀看次數在短短幾天內突破600萬點閱，更被眼尖網友搜出Lisa頭上戴的「公主皇冠」竟只要銅板價就能入手同款！

▲Lisa聖誕節以粉色皇冠搭配全白裙裝化身「白雪公主」。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

韓女團BLACKPINK全球人氣有目共睹，每到節慶時成員們都不遺餘力大玩角色扮演寵粉，像是萬聖節時Lisa裝扮成超夯韓劇《魷魚遊戲》中的「123木頭人娃娃」，神還原模樣讓不少粉絲們記憶猶新，近日她則釋出聖誕節造型，換上UGLY SHADOW的毛絨絨上衣與水鑽抹胸搭配，肩上浮誇的蝴蝶結肩帶，遠遠看過去簡直就像大型禮物包裝，讓粉絲們驚呼：「是最可愛『聖誕禮物』」！

▲Lisa頭上的公主皇冠被搜出竟是兒童玩具。（圖 / 翻攝IG@lalalalisa_m)

BLACKPINK成員們的時尚影響力席捲全球，穿戴上身的單品幾乎都會被問翻，此次聖誕穿搭，Lisa以奢華的愛心皇冠俏皮點綴粉色頭髮，可愛爆棚模樣也讓粉絲們紛紛敲碗是什麼品牌，不過這其實只是兒童的「玩具皇冠」，被搜出價格後更是被發現竟只要銅板金額就能入手同款，立馬引起熱議：「這個同款我買得起」、「果然是要看人戴」、「顏值駕馭」。

▲韓素希配戴華麗飾品被搜出竟是生活賣場販售的「玩具項鍊」。（圖 / 翻攝IG@xeesoxee)

有「最強小三」之稱的韓素希，在今年慶祝27歲生日時，也以一套仙氣逼人的碎花洋裝，搭配華麗「玩具飾品」驚艷大票網友，原先在粉絲努力對比下也完全找不到是哪款精品品牌，遠看以爲是紅寶石與水鑽搭配的耳環、項鍊，後來竟被韓國網友在生活賣場發現同款，韓素希運用她超強的駕馭力直接把塑膠玩具帶成精品，令粉絲們紛紛驚嘆。

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