斑點、瑕疵慢走不送！2022最新「底妝遮瑕神品」速報

▲即便佩戴口罩，肌膚質感還是要顧好。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

很多女生現在只認真畫眼妝，都忘記摘下口罩，斑點、痘疤現形很扣分，既然佩戴口罩底妝不宜太厚，那麼在肌膚質感更該下功夫，《ET FASHION》盤點底妝遮瑕新品，讓你摘下口罩，美麗不扣分。

▲LANEIGE NEO型塑 霧感/光感 粉底液 SPF16 PA++，30ml，1,450元。

風靡韓妞的粉底液，台灣終於開賣，蘭芝推出兩款粉底液針對不同肌膚屬性，小綠蓋鎖定油性肌膚，給予耐油耐汗不脫妝、輕盈無瑕不假面；小粉圓則是針對乾性肌膚也有的脫妝困擾，給予72%保濕精華成分讓妝容服貼、搭配恰到好處又輕盈服貼的濾鏡光。

▲Za 超磁久全能遮瑕筆，#01，330元。

擁有絕佳遮蓋力、而且柔滑服貼、長效持妝，共有5款色號分別對應不同肌膚瑕疵，不只遮瑕，更能校色。棒狀旋轉式設計輕巧好攜帶，一筆在手，肌膚瑕疵從此神隱。

▲benefit 嘖嘖稱齊飛天毛孔隱形露，22ml，1,300元。

73%水基底的極輕盈透氣配方，添加benefit獨特毛孔隱形粉末與維他命E衍生物，幫助霧化毛孔肌理並使妝容更顯精緻，建議搭配定妝噴霧使用，遇到需要臨時拿下口罩的場合，也不怕粗大毛孔現形。

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