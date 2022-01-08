聲林之王3選手擔心卸妝臉爆乾影響表現「保養神隊友」修護開外掛

▲選手莊佳霖擔心自己的大濃妝會造成卸妝後膚況乾燥。（圖／翻攝自影片，下同）

時尚中心／綜合報導

一集比一集更精彩的《聲林之王3》，成為近期網路上討論最熱烈的選秀節目，聲林之王選手各個卯足全力挑戰自我極限，也做了許多前所未有的嘗試，只為在鏡頭前呈現完美的表演，還有選手首度嘗試超濃煙燻妝容，擔心卸妝後肌膚問題影響隔天的表現，選手們紛紛不藏私給保養建議，彼此加油打氣～超暖心！

▲選手九九(右)推薦ecKare許多保養品超好用，是選手們的保濕神隊友。

彩排結束在休息室的空檔，選手莊佳霖擔心自己首度挑戰大濃妝，不知道回家卸妝之後，肌膚會不會出狀況，影響隔天正式上場的表現。選手九九立刻推薦ecKare就像神隊友一樣，準備了許多很好用的保養品免費給選手使用，像是ecKare特潤水光保濕面膜就很適合卸完妝之後敷，尤其保濕款裡面的主成分是天然的白茶萃取物，能幫助肌膚恢復元氣，而且採用會呼吸的面膜「4D微導蜂巢氣墊布膜」，敷在臉上明顯感受到材質很薄、很好吸收，除了卸妝後使用，隔天上妝前再拿來當急救面膜也能快速補充肌膚所需的水分，維持保濕潤澤！

▲喬琳(左)發現「ecL玫瑰保濕噴霧」超療癒。

選手喬琳也分享自己發現「ecL玫瑰保濕噴霧」很好用，不只能噴在化妝棉上就能厚敷急救，臨時覺得皮膚乾燥時順手噴一噴，也能立即保濕，滿滿的玫瑰香氣還有轉換心情的功能，隨著喬琳一噴，瀰漫在空氣中的玫瑰保濕噴霧香氣，讓原本彩排完滿身疲憊的選手們瞬間醒過來，覺得心情變好超療癒，爭相想試噴。

▲南畯鵬(左)也推薦「白茶賦活精萃」很好用。

而選手南畯鵬也推薦「白茶賦活精萃」很好用，不只質地清爽好吸收，一抹開就變成水感爆棚，能讓肌膚充滿元氣有彈力，透過白茶賦活系列的多重功效精華提供肌膚全方位呵護，讓肌膚達到鎖水保水的效果，選手們彼此分享這些好感度高的保養品根本互相生火，紛紛搶著把超讚的保養品都通通帶回家。