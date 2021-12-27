5,000元虎年時尚單品出列　Swatch霸氣大錶金虎頭坐鎮

▲Swatch發表虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，5,050元。（圖／Swatch提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2022年將迎來虎年，時尚品牌已陸續發表生肖新品，將預算設定在5,000元左右，從腕錶、髮飾到服裝都有應景選擇。Swatch推出獨家BIOCERAMIC生物陶瓷材質打造的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，炯炯有神的金色虎頭佔據整個面盤，且擁有47毫米的超大錶徑，凸顯老虎的霸氣。

▲Swatch發表虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」的包裝很喜氣。

Swatch虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」採用搶眼的黑、金配色，但錶冠、錶環與錶圈上「YEAR OF THE TIGER」則點綴紅色，錶帶內側還印有「虎年」中文字樣，特製錶盒以此三色為主色調呼應腕錶設計；法國髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）更喜氣，推出紅色的Q版的小虎髮飾，小虎開心招手造型很吸睛。

▲法國亞歷山卓福虎生風仕女夾，3,200元。（圖／法國亞歷山卓提供）

虎年商品不僅有配件，還可以穿在身上，法國時尚品牌Maje推出一系列迎接新春虎年的服裝，當中粉紅色的老虎印花短袖T恤不到5,000元便能入手，上面的標語「ROAR LIKE A TIGER」讓人會心一笑，勉勵人們如虎嘯般威風凜凜。

▲Maje粉紅老虎印花上衣，4,410元。（圖／Maje提供）

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