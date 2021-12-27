4間連鎖咖啡跨年優惠整理　星巴克全品項第二杯半價

▲星巴克新年推出第二杯半價優惠。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2022年即將來臨，想好今年最後一天，以及明年第一天怎麼過了嗎？無論是要號召好友相聚，或是好好安靜的度過這個時刻，連鎖咖啡包括星巴克、85度C、丹堤跟伯朗均在此期間推出店內飲品優惠，跨年夜剛好寒流來襲，找機會喝杯咖啡暖身也暖心。

星巴克

在2022年元旦當天推出「2022新年星起點」活動，民眾在1／1至星巴克店內購買大杯以上飲料，可獲贈全品項大杯飲料半價優惠券小白單，兌換區間從明年1／2至1／4。而12／27至12／28兩天，也針對「繽紛派對系列」推買一送一，消費者購買2杯繽紛派對那堤、繽紛派對奶霜星冰樂，相同容量、風味、冰熱一致，第二杯由星巴克招待。

▲現有派對系列買一送一優惠。

85度Ｃ

85度Ｃ每週五推出「天天爆料日」活動，12／31當天上午10點起，針對店內爆料系列與芋頭系列飲品，推出第二杯半價優惠，其系列品項包括爆料烏龍鮮奶茶、爆料鮮奶茶、爆料英式奶茶與芋頭鮮奶共4款，單杯售價從65元至75元不等。

丹堤咖啡

丹堤咖啡為了迎新送舊，也在12／31與明年1／1共2天，特別加碼外帶全系列大杯以上飲品買一送一，民眾到店出示優惠條碼，就可享外帶買一送一，可選擇不同款式的飲料，優惠者以低價者計。即起至明年1／16期間，店內消費滿188元，即贈品牌紅包袋三入。

伯朗咖啡

伯朗咖啡館即起至12／31期間，推出「暖心聖誕迎跨年」活動，活動期間在官方Facebook、Instagram、LINE官方帳號尋找到優惠券截圖或下載，至門市消費即可享購買飲品買一送一回饋。請留意城堡一、城堡二、礁溪、員山不配合此活動，優惠方式以原價購買飲品任一杯，即贈送飲品任一杯，飲品不限品項，不限中大杯。手沖咖啡、STEAMPUNK、柏克金啤酒、瓶裝飲品不適用。

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