「3星座女」根本渣男剋星！摩羯見招拆招，報復心不輸天蠍

▲「3星座女」不好惹，渣男也會踢到鐵板。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

最近「渣男」這名詞很火紅，不少兩性專家都提出渣男徵兆，敬告女生們要小心遠離，不過從星座上看來，有「3星座女生」天生就是渣男剋星，惹到她們絕對踢鐵板，一起來看看有誰進榜了！

#摩羯座

摩羯女遇到任何問題都很淡定，感情中無論遇到怎樣的狀況都能見招拆招，即便遇到渣男也不會哭天搶地，自有辦法對付。她們最大的優勢就是善於觀察，所以當感情不太對勁，也能及早發現傷害不至於太重， 而且她們的報復心也極強，惹到摩羯女不會好過。

#雙子座

雙子女生很機靈，男生一點風吹草動都在她們掌握之中，有時候看懂卻不戳破，若她們還愛著，願意給機會看對方演獨腳戲，再觀察下一步該怎麼做，但善變的她們也會糾結對方為何會出軌，吞不下這口氣，也想要出軌回報對方，殺個對方措手不及，比他更早提分手。

#天蠍座

天蠍佔有慾很強，若是發現對方出軌，即便是玉石俱焚也在所不惜，有感情潔癖的她們，沒辦法輕鬆面對被劈腿的情況，不做什麼很難消心頭之恨，即便是激烈報復手段也不意外，直到認清渣男面目、死了這條心之後，也可以乾脆的掉頭就走，連報復都很懶。

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