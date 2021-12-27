安格斯12星座一周運勢12／27-1／2　雙子最好宅在家、天蠍慎防豬隊友

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

延續上週的運勢主軸，終於走到年底最末的這週，羊座仍得付出洪荒之力，讓自己儘可能低調，離開眾人的注目，才能明哲保身，特別是在與家人相處上，甜言蜜語掛在嘴上，還不如付出行動；工作上的衝突最好不要在此時硬碰硬，這段時間多點歡樂氣氛能掃去你心中的厭世感，感情則是呈現微凍結，關係僅止於客氣尊重，卻能有下一步的進展。

金牛座 4.21~5.20

金星持續逆行，為牛座的運勢帶來了一波波激烈的考驗，特別在感情方面，相處上的矛盾與變化，也將顛覆著牛座的三觀，逼著牛兒不得不思索改變自己的可能。感情之外，工作上這段時間的你得有事情翻盤的心理準備，可率先檢討自己，趁著歡聚、慶功的場合，把話開誠布公的說出來，讓彼此能有更為暢通的溝通管道。

雙子座 5.21~6.20

不適合高調對外的日子，宅在家裡能為年末迎新送舊的雙子帶來好氣場，這週的你太過活躍易引來小人覬覦、或發生跌股出醜的糗事，把親朋好友拉到家裡開趴，在家歡聚會比出外人擠人更開心。工作上低調沉潛，默默耕耘反而更能引來貴人青睞，若光芒畢露、風頭太健，遇到負面事件就很可能成為人人攻擊的箭靶。

巨蟹座 6.21~7.21

火星只要多停滯一天，對於蟹座的壓力就有如芒刺在背，即使到了年底這個充滿喜樂、祝福的時刻，蟹座仍要防範人際上的爾虞我詐，避免言語上的是非或有心人士的挑撥，這段時間異性長官、工作前輩會是指引道路的貴人，可以多詢問多學習為自己解套。感情上目前空窗的你很可能會有不錯的緣份，這周是個艷福不淺的日子，敬請把握。

獅子座 7.22~8.22

隨著木星偏離原本宮位，年底前的獅座有一波翻轉機運，假使此刻的你在工作上持續低潮，那麼顯然這週會是你的機會期，透過某些因緣際會，獅子將能擺脫掉不順遂的宿命，出現讓人眼睛一亮的表現！而年尾年初這段時間，獅座感情進展沒有想像中的快速，適合把重心擺在工作或培養興趣上。

處女座 8.23~9.22

來自感情方面的低潮仍未退，處女座這週似乎有種「心想事不成」的無力感，愈是患得患失機關算盡，事情愈可能不會照著想像中的方向走，反而為你帶來前所未有的迷惘與失落，與其鑽進感情死胡同，不如重新把重心移往朋友、交際和娛樂生活上，年底各種假日節慶，適合開展人際圈，多結識志同道合的朋友。

天秤座 9.23~10.22

這週天秤有很多人際接觸溝通的機會，不管你願不願意，都會面對到某些你不喜歡的人，講話上得收斂態度，避免與人正面衝突，倒可以趁機結交與你頻率相近、志同道合的朋友。另外，也要建議秤座說話宜避免太過花言巧語或詭辯，別為了逞一時口舌之快而講出嘩眾取寵的言論。感情上可別太忽視你的對象，再矜持下去，後悔就來不及了。

天蠍座 10.23~11.22

朋友中需要慎防豬隊友在背後放槍，金星逆行於朋友宮位，近期的天蠍除了防範火星失財外，這週金逆影響增強，想要在工作上能如願搞定所有瑣事，就要明哲保身，遠離那些是非多、會扯後腿的同事。至於感情上年底的歡樂氣氛是加溫的好機會，趁著此時邀約，至少會有個起點，比起一人窩在家看電視跨年，更適合與情人或心上人攜手跨入2022！

射手座 11.23~12.21

人際、事業、愛情幾乎都軋在一起了，年底前的射手呈現多頭馬車般的忙碌狀態，走入一個極快的生活節奏，這段時間荷包消風的速度也超越以往，各種飯局、娛樂花費將會是金錢破口，得開始控管各式金錢的花費，以免來年捉襟見肘。感情上目前空窗的人，延續上週氣勢，這周仍屬艷福不淺的桃花週期，敬請把握。

摩羯座 12.22~1.19

趁著太陽保佑的時刻，摩羯座可以試著增強自己比較弱的環節，像是不敢主動邀約、等待表白的單身狗們，跨年熱鬧的時刻就別小氣，走出家門才能增加脫單機會！工作上可擺脫窮忙的活屍節奏，就算出點小差錯、不小心說錯話，也可能因禍得福讓人看到你的優勢，重點是任何事都要再積極點，太被動只會讓大好機會溜走哇！

水瓶座 1.20~2.18

新舊年轉換的時間，對水瓶來說工作戰力似乎大打折扣，各種邀約或活動默默增多，雖然你也不見得有興趣，但將很難讓你定下心來打拚，這一週的你不妨好好梳理自己，為即將到來的新年度定好目標，也給喜歡沉思的水瓶一個必要的任務。感情還在迷途的，目前暫且沒有新局面，可以放下得失心，與情人或心上人更舒服的相處。

雙魚座 2.19~3.20

上週沒把握機會趁著聖誕表白的魚座們，跨年到來又是一條好漢，可以大膽而勇敢的和心上人在此時表態，儘管金星逆行仍增加了不確定性，但也在冥冥中藏了驚喜，12/29木星進入你的本命宮位，正是一個運勢轉強的起點，適合提升自信、主動出擊。另外，工作上競爭者增多，你也默默成為別人比較的對象，不打好關係，表現就可能倒退嚕！

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