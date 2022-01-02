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6款精品「長春花藍」耳環推薦！Dior玫瑰花、TIFFANY紫水晶一戴絕美

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Pantone選定2022年度代表色「Very Peri 長春花藍」，揉合藍、紫色調，視覺上有滿滿仙氣，背後則更有勇敢、創造的正向寓意，是反映逐漸走出疫情陰霾之後，對將來滿懷期待的完美選擇！講究細節也喜愛珠寶的你，若想透過2022年度色為穿搭增添質感細節？以下為你精選Pantone 2022年度色「長春花藍」耳環。

BVLGARI 寶格麗

Divas’ Dream 2021年最新款耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石與尖晶石，價格NT$717,000

推薦理由：寶格麗Divas’ Dream系列最容易辨識的立體曲線三角型輪廓，靈感來自羅馬卡拉卡拉浴場的彩色馬賽克，造型利落又不失優雅感觸，是BVLGARI獨有的義式風格作品。

BOUCHERON 寶詩龍

Serpent Bohème系列耳釘，下方可卸式墜飾可自行變化穿搭方式，18K玫瑰金鑲嵌鑽石與玫瑰榴石，價格NT$117,500

推薦理由：蛇形向來是寶詩龍珠寶設計的重要符碼之一，緣由是品牌創始人Frédéric Boucheron曾於1888年出發旅行前夕，送給妻子Gabrielle一條鑽石蛇形項鍊，做為守護妻子的護身符；爾後在70年代以系列概念推出的「Serpent Bohème」除了向這段風格軼事致意，也以多元穿戴變化象徵當時波希米亞風格的精神，為大家打造可自由穿搭的常日珠寶。

Pantone 2022年度色「長春花藍」耳環推薦！Dior、Tiffany、VCA …6大精品品牌

DIOR 迪奧

Rose Dior Pré Catelan系列耳環，18K玫瑰金鑲嵌鑽石與紫水晶，售價NT$370,000

推薦理由：以晶透的紫水晶手工精心雕琢出Dior先生特別鍾愛，對他而言也象徵幸運的玫瑰花，上方以18K玫瑰金型塑出不對襯造型的葉片與蜜蜂，精緻又可愛！

TIFFANY & CO.

Paloma's Studio 系列耳環，18K金鑲嵌矩形紫水晶，原創設計版權屬Paloma Picasso所有，售價店洽

推薦理由：Tiffany & Co.品牌三大傳奇設計之一，Paloma Picasso有畢卡索的家族美學影響，自然流露出她與眾不同的風格，在1980年代加入設計團隊，文化與藝術都是她關注的靈感泉源，也成為引導業界大膽啟用彩色／半寶石的指標人物；這款隸屬於最近推出 Paloma's Studio系列的耳環，百看不厭的棒桿設計造型又有提亮氣色的效果。

TASAKI

Slashed系列耳環，18K黃金鑲嵌紫色與黃色藍寶石，售價店洽

推薦理由：不只珍珠，TASAKI對於鑽石寶石也有不少著墨，現在開始認識也不遲！這款Slashed系列耳環以斜角棒桿設計呈現，紫色與黃色藍寶石的搭配鑲嵌更是俏皮討喜，金屬材質另有多種選擇。

VAN CLEEF & ARPELS（VCA）梵克雅寶

Two Butterfly耳環，18K白金鑲嵌鑽石與彩色藍寶石，價格NT$740,000

推薦理由：跟梵克雅寶一樣熱愛親近大自然的飾品控看過來！VAN CLEEF & ARPELS（VCA）經典的雙蝶設計以抽象化的線條描繪蝴蝶翩翩飛舞的姿態，蝴蝶身體還特別以馬眼形切割鑽石來象徵，一對耳環各自以鑽石、帶紫的粉紅藍寶石不同鑲飾，戴起來讓左右各有風格；另外，搭扣有夾式系統及可拆式耳針兩種選擇，沒有耳洞的人也能駕馭。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Pantone, 2022, 長春花藍, Very Peri, Dior, Tiffany

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