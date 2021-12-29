林秀晶與「韓國四大公共財」都搭檔過！經典造型回顧　童顏美貌根本沒變

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

因為娃娃臉被封為童顏女神的林秀晶，再憑著韓劇《憂鬱症》受到強烈關注，出道超過20年，出演過賣座電影、話題韓劇，更曾與韓國四大公共財合作，雖然蘇志燮、玄彬相繼發佈婚訊、戀愛消息，不過當時候四位男神與林秀晶搭檔時，雙方之間的粉紅泡泡多不勝數，往下看林秀晶與男神們的經典造型回顧。

2001年韓劇《學校4》：孔劉

1998年以雜誌《CeCi》模特兒身份出道，直到2001年才正式踏入藝能界，首部戲就與韓國歐巴孔劉合作，劇情以藝術學校的高中生感情為背景，飾演舞蹈系學生的林秀晶，青澀稚嫩的形象讓戲迷相當難忘，在劇中也和孔劉有不少對手戲，兩人更因戲被爆出誹聞。

2004年韓劇《對不起，我愛你》：蘇志燮

飾演女主角的林秀晶，以真摯動容的演技，獲得戲迷熱烈迴響，堪稱演員之路的代表作品，劇中的她來自貧窮的家庭，穿著打扮相當樸實無華，髮型則以高層次的波浪捲髮成為標誌。

2009年電影《田禹治》：姜棟元

改編自韓國古典小說《田禹治傳》的電影《田禹治》，找來姜棟元、林秀晶領銜主演，故事背景從古代到500年後的現代世界，林秀晶的造型則包括古裝和當代服飾，其中顛覆戲迷印象的，就是在現代世界的美豔妝容，之後的作品也沒見過林秀晶如此。

2011年電影《愛，不愛》：玄彬

距離現在最近的，是2011年與玄彬一同拍攝的電影《愛，不愛》，劇情描述一對即將面臨離別的夫妻，在道別那日所發生的心情故事。飾演妻子的林秀晶，微亂捲髮與樸實穿著，巧妙呼應受夠婚姻生活的意象。

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