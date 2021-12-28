2021年度重磅聯名回顧！盤點15個必收藏的跨界合作　前三名超難搶

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2021年即將畫下句點，平時喜愛關注時尚圈大小事的你，一起回顧2021年15大聯名系列，集合服飾、包款、球鞋到小配件，剛好有購入的你，來計算自己收藏了幾個！

Gucci X The North Face聯名系列

2020年倒數最後一天大動作登台，秉持永續時尚的環保理念，以漁網、地毯及廢料回收再成ECONYL®尼龍織物打造的The North Face X Gucci聯名系列，結合雙方經典標誌為戶外運動迷打造服飾、鞋履以及配件。

Loewe X 龍貓聯名系列

才剛進入2021年，Loewe創意總監Jonathan Anderson找上日本吉卜力工作室，攜手宮崎駿1988年人氣作品《龍貓》，將Loewe明星商品Balloon水桶袋、Puzzle拼接包與Hammock吊床包換上萌趣外衣。

Gucci X 哆啦A夢聯名系列

在農曆年前，Gucci找上大、小朋友都愛的哆啦A夢，推出復古又萌趣的農曆新年哆啦A夢聯名系列，集合品牌經典手袋、熱賣皮夾和秋冬服飾、鞋履，當時一上架就在時間內銷售一空。

Kai X Gucci聯名系列

時間來到三月，Gucci大動作找上品牌大使EXO Kai，以Kai小時候喜愛的泰迪熊布偶為主題，特別為小熊繫上藍色蝴蝶結，打造極具收藏價值的Kai x Gucci聯名系列。

Gucci Aria系列：Gucci X Balenciaga

適逢Gucci誕生滿一百週年，四月無預警登場的Gucci Aria系列中，聯手同為開雲集團旗下的奢侈品牌Balenciaga，抽絲剝繭雙方品牌的經典符碼，為Gucci Horsebit 1955系列、酒神包、GG Marmont包注入潮流元素。

Converse X Kim Jones聯名系列

愛上跨界聯名的Kim Jones，於四月登場的Kim Jones X Converse Chuck 70聯名系列不意外再掀起話題，賦予經典鞋款Chuck 70全新樣貌，鞋舌特別加入Kim Jones字樣，共有黑、白兩色可選，加上親民的定價，時尚迷哪來不收藏的理由。

Miu Miu X Levi’s聯名系列

延續2020年推出《Upcycled by Miu Miu》計畫，Miu Miu今年五月找上美國丹寧霸主Levi’s，回收80至90年代推出的501牛仔褲及Tucker丹寧外套進行改造，讓夢幻Miu Miu公主增添幾分率性。

Fendi X RIMOWA聯名系列

繼Dior後，Fendi也與RIMOWA聯手，將品牌代表性FF Logo注入RIMOWA鋁鎂合金行李箱，推出黑、銀兩色鋁鎂合金行李箱。

Fendi X 金卡戴珊聯名系列

接手Fendi女裝創意總監的Kim Jones，找來好友金卡戴珊個人品牌Skims共同推出聯名系列，囊括Skims明星商品居家服、內衣、連身衣…搭配金卡戴珊偏愛的裸膚色、軍綠色，可想而知後來在台灣上架有多受歡迎。

Miu Miu X New Balance聯名系列

無預警在2022巴黎春夏時裝週登場，Miu Miu攜手New Balance為明星球鞋NB574換上聯名新衣，在經典574鞋款上，綴以可愛俏皮的毛邊設計，並於鞋舌上壓印Miu Miu、New Balance品牌標誌，推出灰色、白色兩種選擇，雖然目前還沒有開賣消息，不過此聯名早就被球鞋控列入必搶清單。

Michael Kors X 007聯名系列

因應第25部007系列電影《007 : 生死交戰》上映，來自紐約的Michael Kors，首度跨界與特務電影合作，以品牌最熱賣的Bancroft手袋為主角，打造全球限量Michael Kors x 007 Bond聯名系列，隨後旗下專為女性推出的MICHAEL Michael Kors系列，也加入聯名合作的行列。

Dior X Sacai聯名系列

引起時尚圈和潮流迷共同關注的Dior and Sacai聯名系列，由Dior男裝創意總監Kim Jones和Sacai主理人阿部千登勢共同打造，完美融合雙方品牌經典元素，在Dior俐落剪裁的男裝中，注入Sacai獨有的異材質拼接與運動風，自6月曝光後，等了將近半年， Dior and Sacai期間限定店終於十一月在台中登場。

2021年超難搶聯名系列TOP3

adidas Originals X Tommy Cash聯名系列

當初一曝光就登上話題第一名的adidas Originals X Tommy Cash聯名系列，由愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash主動與adidas提議合作，延續聞名於世的怪誕作風，設計出世界上最長一黑一白的Superstar。

LV X Nike Air Force 1聯名系列

由創意總監Virgil Abloh主導的LV 2022春夏男裝大秀，除了讚嘆Virgil無止盡的創意設計，另一個亮點，就屬模特兒腳上與Nike合作的Air Force1聯名球鞋最吸睛，雖然目前還沒有正式開賣，不過已經能夠預測屆時會有多搶手。

GD X Nike聯名系列

維持一年一合作的慣例，2021年末，GD個人品牌Peaceminusone再攜手Nike，打造全新聯名球鞋GD X Nike Kwondo1，以跆拳道Taekwondo、G-Dragon韓文名權志龍Kwon Ji Yong，以及Nike經典標語Just Do It命名，取自雕花細節的牛津鞋輪廓，綴以Nike Swoosh標誌與Peaceminusone小雛菊圖案，並將跆拳道護具做成鞋舌，僅能透過抽籤機會購入，開賣後的售價火速翻倍。

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