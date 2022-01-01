3個超強「瘦腹動作」持續練一周　曲線變好，臀也變翹超有感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

今天分享1套超強的瘦腹動作，每天保持每個動作8-10個，總共做2-3組（可根據自己的狀況作調整），最快1周後就有感喔！

3個超強瘦腹動作

動作1：曲膝提臀

雙腳打開與髖部同寬，手指尖觸碰到腳跟，上背部完全平貼地面，腰部貼合，吸氣雙手往上，再往頭頂遠處的位置伸展延長握拳，大小臂要出力，肩膀放鬆往下壓！呼氣後雙手有力地往肚子方向延展向下，找肚子同時，做臀橋，注意臀部夾緊，保持臀部和腰背成斜線，以免腰部使力！始終保持動作。

▲3個超強瘦腹動作（圖／瑜珈文子@小紅書，下同）



動作2：手肘碰膝（左右輪替）

左右算一組，特別注意脖子不過度用力，不扣下巴、保持一個拳頭的距離，隨呼氣施力撐起上半身，肩胛骨離地，保持腹部彎曲捲腹狀！

動作3：曲膝抬手

呼氣施力，捲腹起身收核心，雙手隨短吸快速呼氣拍打，加強核心，最重要的瘦腹關鍵就是呼吸！

皮拉提斯呼吸法：鼻子吸氣，嘴巴吐氣，吐氣時快速發出噓～的聲音，幫助我們收緊肌肉找到正確的發力點。

今天這3組動作都需要配合呼吸，每一個動作要做到正確，才能有效快速地達到想要的效果！堅持一周就有明顯效果了，每天保持每個動作8-10個，2-3組，可根據自己的狀況作調整。

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