fb ig video ETtoday search mobile

年末多了4牌最火彩妝登台　代購超夯雙頭眉筆、生吐司粉撲買得到

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

疫情期間不能出國，為了滿足彩妝控，POYA寶雅2021年年末特別獨家引進四個擁有高討論度的彩妝品牌，包括韓國KARADIUM、Lilybyred與泰國Cathy Doll 凱蒂娃娃，以及MIT的J lin日常粉撲。

後疫情彩妝最重視眼睛

因應大家戴口罩需求，近期彩妝趨勢都以眼妝為主，像近期韓國就很流行「低飽和眼影」，眼神部分只需要大地色眼影再點綴上局部微橘微粉，若有似無、帶點自然的微妝感最討喜。泰國混血妝也崇尚霸氣十足的野生眉，利用眉膏刷出根根分明的眉毛毛流，絕對是增加氣色的主要關鍵。

韓國彩妝KARADIUM

POYA Buy寶雅線上買獨家販售，近期主打的電影女王Movie Queen系列超適合年末派對，包括防水眼線筆以及帶有珠光色彩的四色眼影盤，都是打造亮眼妝容的重點。

韓國彩妝Lilybyred

不用再找代購，來POYA寶雅就能買得到Lilybyred！詢問度最高商品包括雙頭眉筆，獨特刷頭設計擁有細膩彈力刷毛，能均勻眉毛妝感。還有睫毛膏，創新防水設計能一次滿足捲翹、防水、濃密等需求，讓睫毛從眉頭捲到末端，不結塊不下垂，散發零死角絕美電眼，並且價格超親民。

泰國彩妝Cathy Doll 凱蒂娃娃

Cathy Doll 凱蒂娃娃包裝繽紛，有如果汁般給人一種青春洋溢的感覺，首推眼影盤，顯色度極佳，加上10格色系，輕鬆打造出各種風格的眼妝。定妝必備的蜜粉人氣也很高，內盒還藏有愛心粉撲，用起來超夢幻。

台灣J lin日常粉撲

以美妝工具為主的J lin，這次推出「日常粉撲」，主打宛如有生吐司般的細緻密度，頂級非乳膠材質不僅親膚，還有Q彈觸感，搭配粉底液上妝能打造出細緻裸肌感。一共擁有七款不同日常色款，讓每天上妝都能搭配不同色系使用。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

蘭芝NEO粉底液新登場！熱銷小薄荷氣墊姐妹作，輕盈服貼打造韓系濾鏡肌

植村秀2021熱賣Top 5：粉底液、卸妝油、眉筆經典上榜，口紅這色最受歡迎！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 寶雅, 美妝, KARADIUM, Lilybyred, Cathy Doll, J lin

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

12星座最毒舌TOP 3 　天蠍一開口就有殺氣，只有冠軍鬥得過

12星座最毒舌TOP 3 　天蠍一開口就有殺氣，只有冠軍鬥得過

陳妍希瘦出鎖骨、腰線狀態絕佳！　穿魚尾禮服被讚是人魚公主

陳妍希瘦出鎖骨、腰線狀態絕佳！　穿魚尾禮服被讚是人魚公主

55歲李若彤仙氣紗裙「胸下開洞」耍辣！　最美小龍女重出江湖

55歲李若彤仙氣紗裙「胸下開洞」耍辣！　最美小龍女重出江湖

營養師曝6大類「補鈣食物」排行榜！　加碼6招防止鈣質流失 新的一年脫胎換骨！「6個小習慣」，讓你成為更好的人 「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑 UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千 2022年「桃花運破表」星座Top 3 ！　第一名大展隱藏魅力秒脫單 古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次 迪麗熱巴機場造型太真實！「亂髮＋保暖大衣」網：認真過冬的女星

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面