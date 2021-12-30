年末多了4牌最火彩妝登台　代購超夯雙頭眉筆、生吐司粉撲買得到

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

疫情期間不能出國，為了滿足彩妝控，POYA寶雅2021年年末特別獨家引進四個擁有高討論度的彩妝品牌，包括韓國KARADIUM、Lilybyred與泰國Cathy Doll 凱蒂娃娃，以及MIT的J lin日常粉撲。

後疫情彩妝最重視眼睛

因應大家戴口罩需求，近期彩妝趨勢都以眼妝為主，像近期韓國就很流行「低飽和眼影」，眼神部分只需要大地色眼影再點綴上局部微橘微粉，若有似無、帶點自然的微妝感最討喜。泰國混血妝也崇尚霸氣十足的野生眉，利用眉膏刷出根根分明的眉毛毛流，絕對是增加氣色的主要關鍵。

韓國彩妝KARADIUM

POYA Buy寶雅線上買獨家販售，近期主打的電影女王Movie Queen系列超適合年末派對，包括防水眼線筆以及帶有珠光色彩的四色眼影盤，都是打造亮眼妝容的重點。

韓國彩妝Lilybyred

不用再找代購，來POYA寶雅就能買得到Lilybyred！詢問度最高商品包括雙頭眉筆，獨特刷頭設計擁有細膩彈力刷毛，能均勻眉毛妝感。還有睫毛膏，創新防水設計能一次滿足捲翹、防水、濃密等需求，讓睫毛從眉頭捲到末端，不結塊不下垂，散發零死角絕美電眼，並且價格超親民。

泰國彩妝Cathy Doll 凱蒂娃娃

Cathy Doll 凱蒂娃娃包裝繽紛，有如果汁般給人一種青春洋溢的感覺，首推眼影盤，顯色度極佳，加上10格色系，輕鬆打造出各種風格的眼妝。定妝必備的蜜粉人氣也很高，內盒還藏有愛心粉撲，用起來超夢幻。

台灣J lin日常粉撲

以美妝工具為主的J lin，這次推出「日常粉撲」，主打宛如有生吐司般的細緻密度，頂級非乳膠材質不僅親膚，還有Q彈觸感，搭配粉底液上妝能打造出細緻裸肌感。一共擁有七款不同日常色款，讓每天上妝都能搭配不同色系使用。

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