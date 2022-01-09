新年用幸運色挑腕錶！11款招財招好運推薦　最低2.4萬起可收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

轉眼迎來2022全新的一年，本篇從十二星座四象（火土風水）角度來解析，一起來挑選幸運色系精品手錶，為來年招來好運氣！

火象星座（牡羊座、獅子座、射手座）

2022運勢：給人熱情大膽印象的火象星座，2022年開運招財色是黑色；低調百搭的黑色在五行風水對應了「水」，而水的形態則代表了財源凝聚。

推薦手錶：Mido美度

Ocean Star Chronograph海洋之星系列手錶，錶徑44毫米，計時碼錶功能，自動上鍊機芯，價格NT$75,500。

推薦手錶：Chanel

J12腕錶，錶徑38毫米黑色抗磨精密陶瓷搭配精鋼錶殼，自動上鍊機芯，售價NT$219,000。

推薦手錶：Cartier

Tank Must系列手錶，中型尺寸精鋼錶殼，石英機芯，售價NT$77,000。

風象星座（雙子座、天秤座、水瓶座）

2022運勢：風象星座2022年開運招財色是在五行風水中屬「土」的大地色系，可為風象星座的你加強財運同時守住財富。

推薦手錶：Mido美度

Ocean Star Tribute海洋之星復刻手錶，錶徑40.5毫米精鋼錶殼，日期、星期窗位於3點鐘位置，自動上鍊機芯，價格NT$28,800。

推薦手錶：百達翡麗

Aquanaut 系列型號 5164R-001 手錶，錶徑40.8毫米，搭配咖啡色面盤與錶帶，雙時區顯示，自動上鍊機械機芯，Patek Philippe。

土象星座（金牛座、處女座、摩羯座）

2022運勢：土象星座在外有著低調沉穩的形象，如果想在2022年開端求好運與招財，不妨選擇華麗耀眼的設計，比如18K金色系錶殼錶鍊的手錶、鑲嵌鑽石及彩色寶石的款式。

推薦手錶：Mido美度

Rainflower Coloris花雨系列手錶，錶徑34毫米PVD玫瑰金精鋼錶殼，白色珍珠母貝裝飾面盤飾以專屬特殊紋路並鑲嵌彩色托帕石，日期顯示，自動上鍊機芯，全球限量2021只，價格NT$41,100。

推薦手錶：Mido美度

Belluna Royal雋永系列皇家女錶，錶徑33或41毫米精鋼錶殼，藍色璣鏤工藝風格太陽紋飾紋錶鑲鑽，日期顯示，自動上鍊機芯，價格NT$24,900。

推薦手錶：Hermes 愛馬仕

Faubourg Polka 系列手錶，錶徑15.5毫米18K玫瑰金錶殼與鍊帶，鑲嵌鑽石，價格店洽。

推薦手錶：Chaumet

Josephine Aigrette 系列鑽錶，18K白金梨形錶殼鑲鑽，錶盤雕刻裝飾花紋，12點鐘鑲嵌有鑲嵌錯視畫法工藝（trompe-l'oeil）的鑽石時標，開口式手鐲裝飾V形鑲鑽設計，黑色絲緞錶帶。建議售價約NT$366,700。

水象星座（巨蟹座、天蠍座、雙魚座）

2022運勢：銀色及豔彩色系在2022年能為水象星座運勢財氣加持。

推薦手錶：Mido美度

Ocean Star 600 Chronometer海洋之星深潛600米手錶，錶徑43.5毫米精鋼錶殼與鍊帶，單向旋轉錶圈，日期顯示，自動上鍊機芯，價格NT$54,800。

推薦手錶：勞力士

Day-Date 系列手錶，錶徑36毫米18K金錶殼鑲鑽，自動上鍊機械機芯，星期與日期顯示窗，售價店洽。

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