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IG竄紅「暗黑學院風」超適合秋冬！衣櫃就有的3單品穿出知性小姊姊氣質

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

兼具知性與氣質的暗黑學院穿搭風（Dark Academia），是Instagram 2021趨勢報告裡當紅的穿搭風格之一。無需添購新衣，《美麗佳人》教你如何用三種單品穿出暗黑學院風。

Instagram日前發出2021趨勢報告，從使用者的按讚內容整理出三種當紅的穿搭風格，其中一個是「暗黑學院風Dark Academia」。Dark Academia的穿搭風格，最早從1930～1940年代開始，指的是劍橋、常春藤學生們的穿衣風格，帶著濃厚的文藝、書卷氣息。

 
 
 
 
 

 
 

想要打造暗黑學院風的知性風格，其實一點也不困難，本篇拆解了Dark Academia的三大重點元素，並提供三樣必備單品，相信都是大家衣櫃裡早有的服飾，只要重新組合搭配就能辦到。

Dark Academia三大重點元素

色系選擇

暗黑學院，端從名稱上便可以猜到此穿搭風格的顏色彩度偏低，常以黑灰白、大地色、海軍深藍等，比較「專業」、「學術」調性的顏色來相互搭配。

 
 
 
 
 
 
 
 

格紋

另一個打造出學術風很重要的顏色——「格紋」，和前述的單色系列相比，格紋單品多了一點層次感，同時具有知性、文藝氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毛呢／針織質料

面料也是決定一件衣服風格的重要因素，綜觀學術穿搭的單品裡，最常見也最不可或缺的就是毛呢、羊毛、針織類的材質，不論是外套、針織背心、短裙或是大衣都可以看見這類的材質。

 
 
 
 
 
 
 

Dark Academia必備單品

長版大衣

說到Dark Academia，編輯腦中第一聯想到的就是CELINE，極簡之中又帶有一點個性女孩，與暗黑學院的風格不謀而合。像是品牌大使Lisa身上的長版大衣，巧克力色毛呢的材質製作符合前段講述的2個重點元素，簡單的牛仔褲搭配即可。

 
 
 
 
 

 
 

西裝外套

西外的實用、百搭特性應該無需再贅述，可以率性又可以知性，幾乎任何場合與風格都很適合，要構建出學院風也非常適合。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

針織背心＋襯衫

「針織背心＋襯衫」可以說是學院風的標準組合，不論是素色、麻花織紋、格紋，只要搭配上一件襯衫，一秒穿出聰明小姊姊的氣質。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 秋冬的溫暖復古元素「燈芯絨」挑選秘訣及穿搭提案， 小技巧穿出好比例，簡約搭配也像精心打扮

● 女生「襯衫」休閒穿搭不藏私，白襯衫、牛仔襯衫、格紋襯衫 ⋯ 4 款襯衫推薦，搭配小技巧擺脫正式感

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, IG, 暗黑風, 穿搭, Dark Academia

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