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江詩丹頓機芯電鍍煤灰色超摩登　全日曆鏤雕腕錶襯型男

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▲▼ 江詩丹頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle系列推出粉紅金（左）與白金材質兩款全日曆鏤雕腕錶，各1,420,000元。（圖／江詩丹頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

可欣賞機械結構與運行的鏤空錶人氣不墜，瑞士名錶江詩丹頓（Vacheron Constantin）再為錶款增添摩登氣息，打造18K白金與18K粉紅金兩款Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕錶，機芯主夾板和板橋均經過煤灰色NAC電鍍處理，搭配日期、星期和月份顯示和月相功能，讓面盤布局層次分明。

▲▼ 江詩丹頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲江詩丹頓Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕錶可欣賞經過NAC電鍍處理的煤灰色機芯。

江詩丹頓Traditionnelle系列全日曆鏤雕腕錶承襲此系列的特色，包括階梯式圓形錶殼和錶耳、凹槽底蓋、纖細錶圈、軌道式分鐘刻度圈、雙刻面太妃針和金質棒狀時標，嶄新設計是透明面盤與底蓋皆可欣賞經NAC電鍍處理的煤灰色2460 QCL/2自動上鍊機芯，板橋及主夾板的正面以垂直紋飾打磨裝飾，處處顯現高級錶精緻做工。

▲▼ 江詩丹頓,伯爵 。（圖／公關照）▲▼ 江詩丹頓,伯爵 。（圖／公關照）

▲范少勳佩戴伯爵Polo系列伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕錶，1,350,000元。（圖／伯爵提供）

伯爵（PIAGET）也在機芯設計上下功夫，旗下運動風格的Polo系列近期主打伯爵藍鏤空18K玫瑰金超薄腕錶，機芯錶橋與零件覆上品牌標誌性的藍色，搭配岩灰色自動盤，展現時髦風格，不僅是休閒時光的絕佳配件，與正裝搭配也很合拍。

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關鍵字：

江詩丹頓, Vacheron Constantin, PIAGET, 伯爵

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