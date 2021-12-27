「加速皺紋生成」的5大元兇！水喝太少、習慣皺眉小心老5歲

▲想維持肌膚好狀態，小心別犯了加速皺紋生成的5個因素。（圖／翻攝IG@ichi__da，以下同）

編輯／Amanda

年齡增長是不可避免的，但皺紋的生長絕對要盡力避免！臉上一旦出現了紋路，就會讓人看起來老了好幾歲。雖然不可能做到完全不長皺紋，但維持良好保養習慣可以幫助減緩老化和紋路的生成速度，尤其以下5件事是會導致皺紋生成、加速老化的重要因素，快從今天開始改掉，讓你的「外表年齡」比同齡人更年輕。

1.肌膚長期乾燥缺水



當肌膚角質層若水分含量不足時，會因失去支撐力而導致紋路出現，也就是俗稱的「乾紋」，若及時加強保濕，可以改善乾紋問題，但若肌膚長期處於乾燥缺水狀況，時間一久，原本因乾燥出現的小細紋就會定型成為真的皺紋，光靠保濕也無法改善了。

▲做好防曬是最有效的抗老保養，延緩皺紋生成。



2.輕忽防曬



比起隨年齡增長的自然老化，其實造成肌膚老化和產生皺紋的最大兇手是紫外線！實驗證實，75%肌膚傷害都是因為陽光曝曬，紫外線不僅會促使黑色素生成，造成膚色暗沈、斑點生成，也會破壞膠原蛋白，使肌膚開始有鬆弛下垂、皺紋和粗糙等問題產生。所以許多皮膚科醫師都認為，做好防曬是最有效的抗老保養，一年四季、不分晴雨都要擦防曬。

3.不良的睡眠作息

時常熬夜、睡眠不足不僅對身體健康不好，更是加速老化的重要因素。熬夜會刺激皮脂腺分泌皮脂，還會使肌膚暗沈粗糙、彈性變差，且晚上10點～凌晨3點是肌膚細胞新陳代謝最活躍的時段，這時間不睡會影響肌膚的生理時鐘和自我修復力，所以盡量在12點前入睡為佳。

▲每天喝夠水也是抗老美容的重要關鍵。



4.飲水不足



身體缺乏水分也會影響肌膚變得乾燥，進而導致肌膚失去彈性、紋路生成。除了利用保養品從外為肌膚補水保濕，日常多喝水補充水分，能從內幫助肌膚保濕，每天至少喝6～8杯水，更是養好肌膚的重要關鍵。

5.臉部肌肉運動過多



臉部表情較多的人或常做誇張表情的人容易出現動態紋路，如果疏忽抗老保養，時間一久，動態紋就會變為永久的皺紋，像是愛笑的人常有魚尾紋、習慣皺眉的人會有眉心川字紋，或抬頭紋等。

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