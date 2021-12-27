fb ig video ETtoday search mobile

「加速皺紋生成」的5大元兇！水喝太少、習慣皺眉小心老5歲

>

▲▼加速皺紋生成5元兇。（圖／翻攝IG）

▲想維持肌膚好狀態，小心別犯了加速皺紋生成的5個因素。（圖／翻攝IG@ichi__da，以下同）

編輯／Amanda

年齡增長是不可避免的，但皺紋的生長絕對要盡力避免！臉上一旦出現了紋路，就會讓人看起來老了好幾歲。雖然不可能做到完全不長皺紋，但維持良好保養習慣可以幫助減緩老化和紋路的生成速度，尤其以下5件事是會導致皺紋生成、加速老化的重要因素，快從今天開始改掉，讓你的「外表年齡」比同齡人更年輕。

1.肌膚長期乾燥缺水

當肌膚角質層若水分含量不足時，會因失去支撐力而導致紋路出現，也就是俗稱的「乾紋」，若及時加強保濕，可以改善乾紋問題，但若肌膚長期處於乾燥缺水狀況，時間一久，原本因乾燥出現的小細紋就會定型成為真的皺紋，光靠保濕也無法改善了。

▲▼加速皺紋生成5元兇。（圖／翻攝IG）

▲做好防曬是最有效的抗老保養，延緩皺紋生成。

2.輕忽防曬

比起隨年齡增長的自然老化，其實造成肌膚老化和產生皺紋的最大兇手是紫外線！實驗證實，75%肌膚傷害都是因為陽光曝曬，紫外線不僅會促使黑色素生成，造成膚色暗沈、斑點生成，也會破壞膠原蛋白，使肌膚開始有鬆弛下垂、皺紋和粗糙等問題產生。所以許多皮膚科醫師都認為，做好防曬是最有效的抗老保養，一年四季、不分晴雨都要擦防曬。

3.不良的睡眠作息
時常熬夜、睡眠不足不僅對身體健康不好，更是加速老化的重要因素。熬夜會刺激皮脂腺分泌皮脂，還會使肌膚暗沈粗糙、彈性變差，且晚上10點～凌晨3點是肌膚細胞新陳代謝最活躍的時段，這時間不睡會影響肌膚的生理時鐘和自我修復力，所以盡量在12點前入睡為佳。

▲▼加速皺紋生成5元兇。（圖／翻攝IG）

▲每天喝夠水也是抗老美容的重要關鍵。

4.飲水不足

身體缺乏水分也會影響肌膚變得乾燥，進而導致肌膚失去彈性、紋路生成。除了利用保養品從外為肌膚補水保濕，日常多喝水補充水分，能從內幫助肌膚保濕，每天至少喝6～8杯水，更是養好肌膚的重要關鍵。

5.臉部肌肉運動過多

臉部表情較多的人或常做誇張表情的人容易出現動態紋路，如果疏忽抗老保養，時間一久，動態紋就會變為永久的皺紋，像是愛笑的人常有魚尾紋、習慣皺眉的人會有眉心川字紋，或抬頭紋等。

►南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

►刮痧緊緻又排毒？皮膚科醫師曝5大NG行為，讓你越保養越顯老

►老是睡不好？營養師曝4種幫助睡眠的食物　「這種」果汁竟有效

關鍵字：

保養, 護膚, 皺紋, 紋路, 細紋, 長皺紋, 老化, 抗老, 成因, 紫外線, 熬夜, 乾燥, 缺水, 表情紋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「3星座」分手無縫接軌第一名，射手身邊備胎多，不愁沒新戀情

「3星座」分手無縫接軌第一名，射手身邊備胎多，不愁沒新戀情

NIKE官網「快閃促銷」跑鞋現省破千元　adidas兩件75折錯過等明年

NIKE官網「快閃促銷」跑鞋現省破千元　adidas兩件75折錯過等明年

古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次

古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次

《霍爾》卡西法小夜燈太萌了　超高還原吉卜力粉絲搶著收藏 歐陽娜娜「花瓣仙女裝」獲好評！　微曬胸前陰影甜辣破表 「最容易出軌」星座排行榜！雙魚不甘寂寞，容易陷入情感糾葛中 活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌 晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯 「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑 來不來電，鼻子說了算　「氣味」才是男女之間的第一印象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面