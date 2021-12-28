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美女網紅才剛曬完爆櫃香奈兒包　沮喪宣布新冠肺炎確診

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▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Fedez與老婆Chiara Ferragni宣布新冠肺炎確診。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

記者陳雅韻／台北報導

身價上億元的義大利美女「網紅始祖」Chiara Ferragni一家四口才剛歡度聖誕節，竟收到最不想要的爛禮物，她與歌手老公Fedez昨在IG宣布確診新冠肺炎，她沮喪表示：「是今年最糟的事了。」目前3歲兒子Leo與9個月大的女兒Vittoria檢測呈現陰性反應，但由於夫婦倆與兒女在同一空間朝夕相處，她深怕傳染給一雙寶貝。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara日前曬出爆滿的香奈兒包收藏。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

Chiara Ferragni是時尚圈寵兒，在超過2580萬粉絲追隨的IG上，永遠是笑臉迎人、充滿活力曬新行頭，日前秀出衣帽間爆滿的香奈兒（CHANEL）包包收藏，讓粉絲敲碗請她導覽。不過昨確診新冠肺炎後，她收起笑容，一臉嚴肅義大利文與英文向粉絲透露病況。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara現在最擔心傳染給兒女。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

▲Chiara午餐也吃得意興闌珊。（圖／翻攝chiaraferragni IG）

只見Chiara Ferrangi一臉倦容斜臥在沙發上休息，她與老公都戴上口罩避免傳染給小孩，跨年願望只希望早日康復、全家平安。去年3月新冠肺炎在義大利爆發時，她在短短2周之內募得新台幣約1.4億元善款協助抗疫，疫情趨緩後她開始歐洲巡迴出席活動，而近日歐洲疫情再起，她沒能躲過。

▲▼ Chiara Ferragni 。（圖／翻攝chiaraferragni IG）▲Chiara一家人才剛歡度聖誕節。

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關鍵字：

Chiara Ferragni, 新冠肺炎

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