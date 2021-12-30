風・Luxury／Q版幼虎錶上玩球　寶璣猛虎鐫刻與機刻雕花工藝了得

▲海瑞溫斯頓卓時Premier系列限量虎年生肖36毫米自動腕錶，約1,680,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供）



記者陳雅韻／台北報導

迎接新年來到，身價上百萬元的虎年生肖錶陸續曝光，紛紛採用珠寶鑲嵌工藝、鐫刻與機刻雕花、內填琺瑯等不同裝飾技法，各自詮釋老虎的霸氣姿態，最低調的依然是Blancpain中華年曆錶，得翻到錶背才能看出是虎年錶。

Q版小虎

向來貴氣的海瑞溫斯頓（Harry Winston）全球限量8只的卓時Premier系列限量虎年生肖36毫米自動腕錶，竟呈現可愛版的幼虎嬉戲玩耍的模樣，小虎身上裝飾珍珠母貝雕琢的牡丹圖案，抱著靈感源自紐約第五大道旗艦店入口處的環形花飾造型的圓球圖案，模樣俏皮。

▲寶璣Classique 7145虎年生肖腕錶。（圖／寶璣提供）



鐫刻猛虎

寶璣（Breguet）亦推出全球限量8只的Classique 7145虎年生肖腕錶，於面盤展現精湛的機刻雕花和鐫刻工藝。首先，以淺浮雕技法於金質錶面雕出威猛老虎與裝飾圖案輪廓，隨後覆上黑色營造深邃感，最後圖案其他部分以機刻雕花完成，做工非常細膩。

▲雅典錶鎏金系列瑞虎生肖腕錶，1,342,200元。（圖／雅典錶提供）

鎏金瑞虎

雅典錶（Ulysse Nardin）限量88只的鎏金系列瑞虎生肖腕錶，運用內填琺瑯工藝描繪下山虎於松枝明月間威聲長嘯的壯闊場景，背景一輪明月與點點星光夜空的寧靜氣氛，與姿態神氣的老虎形成強烈對比。

▲Blancpain限量50只的Villeret中華年曆腕錶，錶背顯露鐫刻老虎圖案的自動盤，2,795,000元。（圖／Blancpain提供）

低調虎錶

鉑金打造的中華年曆腕錶是Blancpain招牌作之一，於大明火琺瑯面盤呈現小時、分鐘和陽曆與十二時辰、星期、閏月、十二生肖、五行和十天干等中國傳統曆法以及月相，而當年所屬的生肖則低調置於錶背，在機芯自動盤上鐫刻蓄勢待發的老虎圖案，全球限量50只。

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