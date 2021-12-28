UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千

記者王則絲／台北報導

大家是否也覺得12月過得特別快呢？很快地迎來歲末年終時節，近期一波波的寒流來襲，衣櫃中的保暖衣物似乎又不夠了，正好UNIQLO從即日起至1月6日舉辦「歲末新年祭」，包括冬天必備的HEATTECH發熱衣系列下殺290元起，以及羽絨外套990元起，更狂的是，先前推出的秋冬「+J系列羽絨衣」現在買還直接現省兩千！

▲UNIQLO從即日起至1月6日舉辦「歲末新年祭」。（圖／品牌提供，以下同）



依據往年經驗，接下來的跨年、農曆新年節日氣溫也會偏低，加上大家跨年時半夜在外頭、過年時出門走春，還可能遇到下雨，更要注意保暖工作。UNIQLO「歲末新年祭」便納入超過千款男女童裝祭出優惠，其中就包括了廣受民眾喜愛的HEATTECH發熱衣系列，一件穿在裡頭，就能既保暖又不厚重，還可以依個人需求選擇保暖等級、高領或圓領款式，直接單穿也不害羞，搭配羽絨外套，10度低溫也能輕鬆抵擋。

▲童裝HEATTECH 高領T恤NT$290、HEATTECH V領T恤NT$390、女裝HEATTECH圓領T恤NT$390。

▲特級極輕羽絨連帽外套NT$1,990。



此外，這回新年祭，還特別把四大設計師聯名系列加入特價行列，最狂的大概就屬先前「+J秋冬系列」中的羽絨外套，由於當時聯名外套單品定價動輒六千以上，許多人因此而卻步，但現在「+J蓬鬆羽絨外套」就從5990元降至3990元，現省兩千！全系列男女裝也多有折扣，當時下不了手的人一定要重新逛逛。

▲ +J 蓬鬆羽絨外套NT$3,990、+J 羽絨寬版連帽外套NT$4,990。

其他聯名系列包括Mame Kurogouchi、JW ANDERSON以及White Mountaineering，暢銷款式都有66折起的優惠，像是優美V領弧形剪裁的Mame AIRism BRATOP只要790即可入手，JW ANDERSON聯名刷毛布勞森外套降至990元，多項千元有找的單品超划算。

▲Mame AIRism棉質 BRATOP T恤NT$790、JW ANDERSON 毛絨刷毛布勞森外套NT$990、White Mountaineering HYBRID羽絨 連帽外套NT$2,990。



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