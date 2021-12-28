Jennie棄精品曬3千元「鏈條腋下包」！私服常客小資族也買得起

▲韓團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」頭銜 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」頭銜，除了是精品寵兒，私下穿著也總是受到粉絲爭相模仿。不過最近她在IG PO出最新穿搭，罕見上身了平價品牌的服裝與包款，一款「鏈條腋下包」竟台幣3千元內有找。

▲Jennie以韓設計師品牌nieeh單品出鏡。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

以Jennie的高人氣帶貨力，全身精品加持是常有的事，不過日前她PO出私服穿搭，以韓設計師品牌nieeh 大學T搭配黑褲輕鬆出鏡，罕見帶貨平價品牌引起討論。一旁的鏈條腋下包也非常搶鏡，以灰綠色療癒色系搭配簡單輪廓，與鏈帶設計相佐，甜美與率性兼具。

▲過去Jennie就曾背上旗下包款，有傳言指出「nieeh」其實就是她自創品牌。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

貼文中Jennie還特意給包款多張特寫，其實包包與服飾都來自這一平價品牌nieeh，而品牌包款最大特色就屬將拉鍊做成服飾布標模樣，並書寫文字提升辨識度，單品價格大約落在台幣3千元上下。Jennie過去也曾背上nieeh旗下黑色包款擺拍，可見喜愛程度，甚至有傳言「nieeh」其實就是Jennie的自創品牌，因品牌名稱中包括「nie」與Jennie好友Melody Day 成員車熙（Cha Hee）名字，不過始終未獲得證實。