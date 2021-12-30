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Chloe香水下殺1110元！浪漫玫瑰花香　回頭率破表

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文／C編

Chloe的香水是很多女孩化妝台上必備物，玫瑰基底的香氣，好聞又容易搭配，當然很受歡迎，「Her森森」推出「Chloe的浪漫風情」，釋出多款香水特價，包括Chloe同名女性淡香精、玫瑰女性淡香精、芳心之旅女性淡香水、粉漾玫瑰女性淡香水等等，超多種類可以選，最低下殺1110元。

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▲Chloe,香水,淡香精,淡香水。（圖／Her）

▲Chloe經典香水，最低下殺1110元，點我購買

Chloe 同名女性淡香精 50ml，售價3700元、特價1550元

捕捉時尚Chloe女性具創意、自信與獨立的精神，清新而柔美的香氛，適合愛好時尚的自由靈魂，前味以花朵調的香味小蒼蘭、粉色牡丹、荔枝，展現出清新香甜的氣息，接著木蘭花、玫瑰花、鈴蘭帶出多層次的風味，最後香柏木、甜蜜、琥珀讓整體香味餘韻悠長。

Chloe 玫瑰女性淡香水30ml，售價2350元、特價1110元

想要找最純粹、滿滿的玫瑰香調，絕對要選擇這一款，運用玫瑰、佛手柑帶出明亮綻放的玫瑰香氣，中味應用大馬士革玫瑰精油、玉蘭花，讓玫瑰的香氣更增添不少層次，最後白麝香、龍涎香讓整體香調變得溫潤，彷彿走在陽光下的玫瑰田園裡面般。

Chloe 芳心之旅女性淡香水75ml，售價4050元、特價1799元

以「芳心之旅女性淡香精」為靈魂延伸，前調改以熱帶荔枝做為今年旅行的開端，明亮的自然香甜香氣呈現出女性光明動人的姿態，中調以小蒼蘭讓整體香氛添加更濃郁的花香氣息，喚醒女孩心中那淘氣、自在的靈魂，整體香氛以橡木苔作為這趟旅行的尾端，調和出曼妙的個性香味。

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▲Chloe,香水,淡香精,淡香水。（圖／Her）

▲Chloe的浪漫風情，最低下殺1110元，點我購買

Chloe 粉漾玫瑰女性淡香水50ml，售價3400元、特價1499元

前調由荔枝及葡萄柚帶出清爽且微酸的香氣，是Chloe難得使用的果香香氣，中調大馬士革玫瑰登場，搭配首度使用的星玉蘭花卉共同漫舞，襯托出粉漾玫瑰女性淡香水的白花香氣與明亮姿態，一同回歸女性最真實自在的自然模樣，藉由香氛傳遞出活潑及自在的態度。

關鍵字：

Chloe, 香水, 淡香精, 淡香水

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