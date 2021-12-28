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LONGCHAMP與陳冠希潮牌聯名回歸！經典包換上「碎花拼布」變超Q

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記者王則絲／台北報導

法國精品LONGCHAMP繼今年4月與美國潮牌EU（Emotionally Unavailable）推出首波拳擊聯名系列後，於年底之際宣布迎來第二波合作，只不過這次風格大轉變，將上回的黑魂街頭風拋諸腦後，取而代之的是復古的印花拼布，由花卉印花與EU的招牌「溶解愛心」貫穿新系列設計，瞬間從超帥變成超Ｑ，尤其廣告中透過全家大小來演繹，才發現小朋友背起來也太可愛！

▲LONGCHAMP X EU。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP X EU迎來第二波聯名。（圖／品牌提供）

EU為陳冠希與Kybum Lee共同於洛杉磯創立的潮流品牌，去年春季與LONGCHAMP首度合作，帶來以「拳擊」為靈感的黑色街頭風系列，當時還找來瘦子與小春站台，讓該聯名變得更加帥氣。不過於年底之際，LONGCHAMP宣布與EU推出第二波合作，改以「拼布工藝」為主角，創作出包含手袋、配飾和時裝等一系列單品，在微妙的復古情懷下保有時髦現代的設計靈魂，清新又可愛的風格雖然與上回八竿子打不著，卻依然很吸睛。

▲LONGCHAMP X EU。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP X EU。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP X EU系列經典衣物袋與郵差包。（圖／品牌提供）

新的聯名系列以LONGCHAMP兩款經典包「衣物袋」和「郵差包」為核心，布料則選用印滿奔馬標誌與溶解愛心的卡其色帆布、法式復古碎花，以及鄉村氣息的藍白格子布拼接而成，為本次聯名最具辨識度的亮點。當然也還有經典Le Pliage®水餃包的加入，所有包款上皆飾有「LONGCHAMP ♥ EU」及「Been a CHAMP a LONG Time」的聯名標語，細節滿滿。

▲LONGCHAMP X EU。（圖／品牌提供）

▲LONGCHAMP X EU卡其綠背包，NT＄6,800，迷你尺寸小朋友使用起來超可愛！（圖／品牌提供）

近期值得關注的精品X潮牌聯名，還有The North Face X GUCCI聯名系列第二篇章的上市，本季可以看到眾多繽紛色調貫穿，同樣是帶來了戶外機能風單品，其中羽絨外套絕對是最有看頭，另外，配件小物系列如手袋包款、露營用品等，也將成為潮迷們下手的目標。目前系列已於指定店舖上市，並於台中新光三越門市開設了快閃店中店。

▲GUCCI台中新光三越店中店。（圖／品牌提供）

▲Gucci台中新光三越中港店2021年12月22日～2022年1月20日開設快閃店中店。（圖／品牌提供）

►謝欣穎半截小可愛耍辣「不用和男友報備」　陳冠希讓LONGCHAMP變潮了

►吳姍儒怕「小妹太辣」會勾引到公公！分享個人維繫感情「不二法門」

關鍵字：

LONGCHAMP, EU, 陳冠希潮牌, 碎花, 拼接, 水餃包, 郵差包

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