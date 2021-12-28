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2022信義區跨年　50間百貨、餐廳延長營業時間整理包

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▲台北101跨年煙火。（圖／台北101提供）

▲台北101跨年煙火即將登場。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

2022年就要來了，無論你是想要感受與朋友相聚的歡樂氣氛，或是想一個人靜靜看著煙火，在信義跨年都能滿足，周邊百貨部分餐飲也延長服務時間，相關資訊總整理都在這。 

台北101購物中心
購物中心營業時間至 22：00
觀景台：營業時間至 21：00，最後購票入場時間為 20：15
觀景台跨年：12／31 21：30開放震撼票進場（需先上網購票） 

新光三越信義新天地 
百貨營業時間至 22：00
 餐飲： 
樂軒松阪亭營業至 22：30
教父牛排、Packie 營業至 00：00
Chambistro 享．香檳營業至 00：30
老鼎旺、黑毛屋、老乾杯 營業至 01：00
GBA 美式餐廳營業至 02：00
橘色涮涮鍋、小後苑、WILDWOOD、Draft land 營業至 03：00
一蘭拉麵：24 小時營業

ATT4FUN 
百貨全館營業時間延長到 01：00
餐飲：
乾杯營業至 01：00
Thai J營業至 02：00 
撈王、 海底撈火鍋、Frank戶外酒吧、AI夜店營業至 03：00
Sing Go KTV：24小時營業

▲▼聚餐。（圖／Pexels）

微風松高、信義、南山 
百貨全館營業時間至 22：00
餐飲： 
【微風南山】 
48F CE'LA VI 當日營業至 03：30
47F 和牛47營業至 02：00 ； MIRAWAN 營業至 01：30 
SMITH&WOLLENSKY 營業至 02：00
46F 新葡苑四十六、SAFFRON 46 營業至 02：00；THE UKAI TAIPE營業至22：00

1F 犇 極上營業至 23：00；星巴克營業至02：00
4F 香茅廚、真心台菜營業至00：30
7F 金色三麥營業至 02:00； Mad For Garlic營業至 01:00

【微風信義】 
45F MORTON’S最後點餐至 01:00
46F 饗饗營業至 01:00
47F SEA TO SKY營業至 02:00

【微風松高】
4F 掌門精釀啤酒營業至01:00
3F TEXAS ROADHOUSE、TGI FRIDAYS營業至 00：30
3F 饗泰多、海壽司營業至 00:00

▲▼聚餐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

統一時代百貨
百貨全館營業時間至 22：00
餐飲：
2樓星巴克營業至 01：00 
T.G.I Fridays營業至 02：00

信義誠品 
百貨全館營業至 23：00 
3樓書店：營業時間24小時
 餐飲：
金色三麥營業至02：00  

遠百信義
百貨全館營業至 22：00
餐飲：
4 樓美食街營業至 00：00
14 樓深夜食堂最晚餐廳營業至 02：00（跨年營業時間依各店公告為主）

▲▼ 用餐,吃飯,聚餐,餐廳。（圖／取自免費圖庫pexels）

關鍵字：

跨年, 煙火, 台北101, 信義區, 整理包, 餐廳, 營業時間, 2021, 2022

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