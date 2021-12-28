愛馬仕傲秀「金質面盤的刺繡」　金線勾出霸氣獅子錶

▲愛馬仕Arceau Wild Singapore工藝腕錶白K金款，約2,600,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

愛馬仕（Hermes）工藝腕錶總是迷人，年底再推由英國畫家Alice Shirley所繪的2021年春夏絲巾圖案啟發的Arceau Wild Singapore工藝腕錶，結合積體電路封裝產業中的「打線接合」與微繪技法，於面盤展現在熱帶無花果樹繁茂枝葉間露出臉的獅子，象徵牠守護著新加坡的島嶼自然，也呼應新加坡的梵語之意「獅城」，白K金與玫瑰金材質錶款各限量24只。

▲愛馬仕運用僅頭髮三分之一粗細的25微米純金線來連結圖案的兩處。



為在面盤描繪獅子所處的熱帶叢林背景，愛馬仕工藝師先於金質底板描繪圖案輪廓，再對金線下方與周圍元素進行微繪，緊接著運用「打線接合」技術，採用僅頭髮三分之一粗細的25微米純金線連結圖案的兩端形成金線段，獅子的臉龐與樹葉即是以此工法裝飾，雖由機器製作，但全程需由人工在顯微鏡下監看，確保每根金線的正確位置，至少要花費3天時間完成，堪稱「金質面盤的刺繡」，最後再交由彩繪師為其他部位上色，方能完美展現充滿熱帶風情的獅王錶。

▲愛馬仕Arceau Wild Singapore工藝腕錶玫瑰金款，約2,400,000元。



伯爵（PIAGET）迎接新年的虎年生肖錶，再度邀請琺瑯大師Anita Porchet出馬，繪製限量38只的Altiplano虎年錶，她採用掐絲琺瑯技藝，展現威風咆嘯的老虎，從斑紋到神態都相當細膩；內載伯爵著名的430P超薄手動上鍊機芯，戴起來纖薄合手，吸引不少想珍藏虎年錶的收藏家目光。

▲伯爵Altiplano系列虎年生肖掐絲琺瑯工藝錶盤超薄手動上鍊腕錶，2,120,000元。（圖／伯爵提供，以下同）





▲琺瑯工藝大師Anita Porchet運用掐絲琺瑯創作Altiplano系列虎年生肖掐絲琺瑯工藝錶面盤。

►江詩丹頓機芯電鍍煤灰色超摩登 全日曆鏤雕腕錶襯型男

►風・Luxury／金雕、彩繪猛虎錶曝光 運動錶也搶搭生肖熱潮

