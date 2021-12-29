2022年「桃花運破表」星座Top 3 ！　第一名大展隱藏魅力秒脫單





▲2022年桃花運破表3星座 。（示意圖／unsplash）

編輯／Ann

2021年已經進入最後尾聲了，許多萬年單身的朋友勢必想要找到心儀對象，若是感情狀況依舊不明朗，不妨結合星座角度分析，以下3個星座在2022年不僅有望脫單，桃花運還破表！

Top 3 牡羊座

牡羊座在年終之際很可能已經遇到了對的人，只是差最後一點點力就能夠脫單，不過因為牡羊對於感情缺乏主動性，容易原地踏步，差點就錯過了合適的對象自己還渾然不知。牡羊在明年一開始，切記要留意新朋友，牡羊在2022年會有很好的桃花運，但自己要把握，不然很可能曖昧對象又變成兄弟。

Top 2 天蠍座

天蠍座在明年下半年會有很好的桃花運，最主要改變的契機是自己的心境，天蠍要勇敢踏出舒適圈，切記不要將自己困在舊有的行為模式中，勇敢接納新事物，同時要忘記過去不好的事情，那麼2022年對於天蠍而言會是很好的轉變。

Top 1 雙子座

雙子座一直很擅長維持人脈關係，而2022年會發現很多過去沒有在意的關係，又重新拾起浮上台面，對於雙子而言像是收穫了新的友誼，也因為心境轉變，讓自己能夠用不同的態度去交友，只要雙子不要欲擒故縱，大方表現自然能夠發揮自己的魅力，一旦步上正軌，立馬脫單不是問題。

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