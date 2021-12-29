fb ig video ETtoday search mobile

2022年「桃花運破表」星座Top 3 ！　第一名大展隱藏魅力秒脫單

>

▲星座 。（圖／翻攝自IG）

▲2022年桃花運破表3星座 。（示意圖／unsplash）

編輯／Ann

2021年已經進入最後尾聲了，許多萬年單身的朋友勢必想要找到心儀對象，若是感情狀況依舊不明朗，不妨結合星座角度分析，以下3個星座在2022年不僅有望脫單，桃花運還破表！

Top 3 牡羊座

牡羊座在年終之際很可能已經遇到了對的人，只是差最後一點點力就能夠脫單，不過因為牡羊對於感情缺乏主動性，容易原地踏步，差點就錯過了合適的對象自己還渾然不知。牡羊在明年一開始，切記要留意新朋友，牡羊在2022年會有很好的桃花運，但自己要把握，不然很可能曖昧對象又變成兄弟。

Top 2 天蠍座

天蠍座在明年下半年會有很好的桃花運，最主要改變的契機是自己的心境，天蠍要勇敢踏出舒適圈，切記不要將自己困在舊有的行為模式中，勇敢接納新事物，同時要忘記過去不好的事情，那麼2022年對於天蠍而言會是很好的轉變。

Top 1 雙子座

雙子座一直很擅長維持人脈關係，而2022年會發現很多過去沒有在意的關係，又重新拾起浮上台面，對於雙子而言像是收穫了新的友誼，也因為心境轉變，讓自己能夠用不同的態度去交友，只要雙子不要欲擒故縱，大方表現自然能夠發揮自己的魅力，一旦步上正軌，立馬脫單不是問題。

►最容易一見鍾情星座Top 3 ！　冠軍超看臉，閃電結婚沒在怕

►超有原則「不輕易曖昧」星座Top 3！　第一名人間寶物，亂撩會踢鐵板

►「比男人還man」星座女Top 3！　第一名超獨立，萬年單身沒在怕

關鍵字：

星座, 運勢, 雙子座, 天蠍座, 牡羊座, 戀愛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

迪麗熱巴機場造型太真實！「亂髮＋保暖大衣」網：認真過冬的女星

迪麗熱巴機場造型太真實！「亂髮＋保暖大衣」網：認真過冬的女星

「3星座女」根本渣男剋星！摩羯見招拆招，報復心不輸天蠍

「3星座女」根本渣男剋星！摩羯見招拆招，報復心不輸天蠍

聚餐多怕發胖？營養師推「52斷食法」　2種菜單範例快照著吃

聚餐多怕發胖？營養師推「52斷食法」　2種菜單範例快照著吃

營養師曝6大類「補鈣食物」排行榜！　加碼6招防止鈣質流失 古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次 UNIQLO歲末SALE發熱衣下殺290元！超保暖「+J羽絨衣」狂省兩千 「3星座」分手無縫接軌第一名，射手身邊備胎多，不愁沒新戀情 擔心很黏膩？保養專家教你「聰明挑乳霜」，不花冤枉錢 2022年「桃花運破表」星座Top 3 ！　第一名大展隱藏魅力秒脫單 LOEWE聯名《神隱少女》夯包曝光！千尋、湯婆婆、無臉男可愛炸裂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面