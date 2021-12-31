GIORDANO「橄欖綠穿搭」太好看！下殺499元起　外套、褲子通通有

文／C編

大地色系很適合冬天，除了大勢的焦糖、奶茶色，橄欖綠更是經典不敗、男女都適合，「Her森森」推出多款GIORDANO服裝，都是淡雅穩重的橄欖綠色調，包括外套、內搭、背心、褲子等，經典不退流行的款式，相當容易搭配，輕鬆穿出屬於自己的風格。

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GIORDANO 男裝素色鋪棉連帽外套（橄欖木棕）特價3290元

手塞棉填充，回彈力極佳，一件上身就很保暖，裡面穿少少也可以打造溫暖舒適的狀態，貼心暗袋設計，可以放進錢包、鑰匙、手機，實用度提升，出門不需要大包小包，鬆緊帶袖口，更防風保暖，騎車也能夠完整保暖。

GIORDANO 男裝G-WARMER彈力圓領極暖衣（深橄欖綠）特價499元

天氣寒冷，挑選到對的內搭衫非常重要，可以更加保暖舒適，這件極暖衣採用新型中空纖維，提升保暖效果，舒適親膚，易洗快乾，不需要長時間晾曬，含可降解成分，對環境更友善。

GIORDANO 女裝素色立領鋪棉背心（橄欖綠）特價799元

鋪棉背心絕對是冬季必備，裡面只要簡單穿一件發熱衣，就可以輕鬆穿出時尚感，氣溫較低時，夾在內搭與外套間也很方便。採用聚酯面料，耐磨不易變形，立領設計，俐落有型，經典素色，隨意百搭，不管是裙裝還是牛仔褲適合，輕鬆穿出隨興感。

GIORDANO 女裝素色鬆緊腰內抽繩卡其褲（深橄欖綠）特價699元

高含棉材質，舒適好穿，而且吸濕排汗，穿起來一點都不會有悶感，鬆緊腰內抽繩設計，貼合各式身型，不管是胖瘦都可以輕鬆駕馭，經典卡其褲版型，實穿易搭配，上身不管是毛衣還是T恤，一年四季都合穿。

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GIORDANO 女裝素色燈心絨外套（深橄欖綠）特價1290元

燈心絨材質可以說是冬季必備的元素，多口袋設計，增添款式細節，可以輕鬆收納各種小物，出門再也不需要大包小包，簡約版型，穿出率性俐落感，絕對是冬天必買單品。