fb ig video ETtoday search mobile

GIORDANO「橄欖綠穿搭」太好看！下殺499元起　外套、褲子通通有

>

文／C編

大地色系很適合冬天，除了大勢的焦糖、奶茶色，橄欖綠更是經典不敗、男女都適合，「Her森森」推出多款GIORDANO服裝，都是淡雅穩重的橄欖綠色調，包括外套、內搭、背心、褲子等，經典不退流行的款式，相當容易搭配，輕鬆穿出屬於自己的風格。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲GIORDANO2021秋冬流行橄欖色穿搭，最低下殺499元，點我購買

GIORDANO 男裝素色鋪棉連帽外套（橄欖木棕）特價3290元

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

手塞棉填充，回彈力極佳，一件上身就很保暖，裡面穿少少也可以打造溫暖舒適的狀態，貼心暗袋設計，可以放進錢包、鑰匙、手機，實用度提升，出門不需要大包小包，鬆緊帶袖口，更防風保暖，騎車也能夠完整保暖。 

GIORDANO 男裝G-WARMER彈力圓領極暖衣（深橄欖綠）特價499元

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

天氣寒冷，挑選到對的內搭衫非常重要，可以更加保暖舒適，這件極暖衣採用新型中空纖維，提升保暖效果，舒適親膚，易洗快乾，不需要長時間晾曬，含可降解成分，對環境更友善。

GIORDANO 女裝素色立領鋪棉背心（橄欖綠）特價799元

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

鋪棉背心絕對是冬季必備，裡面只要簡單穿一件發熱衣，就可以輕鬆穿出時尚感，氣溫較低時，夾在內搭與外套間也很方便。採用聚酯面料，耐磨不易變形，立領設計，俐落有型，經典素色，隨意百搭，不管是裙裝還是牛仔褲適合，輕鬆穿出隨興感。

GIORDANO 女裝素色鬆緊腰內抽繩卡其褲（深橄欖綠）特價699元

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

高含棉材質，舒適好穿，而且吸濕排汗，穿起來一點都不會有悶感，鬆緊腰內抽繩設計，貼合各式身型，不管是胖瘦都可以輕鬆駕馭，經典卡其褲版型，實穿易搭配，上身不管是毛衣還是T恤，一年四季都合穿。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

▲GIORDANO2021秋冬流行橄欖色穿搭，最低下殺499元，點我購買

GIORDANO 女裝素色燈心絨外套（深橄欖綠）特價1290元

▲GIORDANO,佐丹奴,衣服,穿搭,Her森森,。（圖／品牌提供）

燈心絨材質可以說是冬季必備的元素，多口袋設計，增添款式細節，可以輕鬆收納各種小物，出門再也不需要大包小包，簡約版型，穿出率性俐落感，絕對是冬天必買單品。 

關鍵字：

GIORDANO, 佐丹奴, 衣服, 穿搭, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

大尺碼女孩該怎麼減肥？做到這3招能快速瘦10公斤

大尺碼女孩該怎麼減肥？做到這3招能快速瘦10公斤

5種免費的抗老習慣必做　比起塗萬元乳霜還更有效

5種免費的抗老習慣必做　比起塗萬元乳霜還更有效

38歲李小璐手好細嫩　「醃肉式護手法」超狂，輕鬆擁有柔滑雙手

38歲李小璐手好細嫩　「醃肉式護手法」超狂，輕鬆擁有柔滑雙手

一旦受傷就回不去的3大星座　Top1傷到心裡就會徹底失去他 12月必買／日本「淨膚神器」蒟蒻海綿　洗完肌膚像是小嬰兒一樣嫩 95％的女孩在愛情裡都曾做錯的事情　考驗對方、捨棄社交圈都不是好事 楊冪畫「狐狸眼妝」判若兩人！穿禮服秒變「最辣母老虎」 55歲李若彤仙氣紗裙「胸下開洞」耍辣！　最美小龍女重出江湖 47歲周迅「柔霧紫薄紗裙」仙氣爆棚！　深V纖腰齊發逆齡回春 學起來！女生睡前「6個變美小技巧」，不費力輕鬆變漂亮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面