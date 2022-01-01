劉詩詩俏皮比V字手勢有心機　秀迷你葫蘆鑽戒襯清新氣質

▲劉詩詩佩戴Qeelin Petite Wulu 18K白金鑲鑽戒指，比出俏皮的V字手勢。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

34歲的大陸女星劉詩詩與吳奇隆結婚6年，育有2歲兒子「步步」，夫妻倆對私生活相當保護，劉詩詩每回發文都是工作美照，鮮少有生活日常分享，唯有從她所代言的華人珠寶品牌Qeelin發布的新照，才能一窺她的時尚出搭。邁入冬季她套上帶有厚度的針織衫，巧搭品牌迷你版的Petite Wulu鑲鑽珠寶，難得俏皮比出V字手勢，秀出可愛的小鑽戒。

▲Qeelin Petite Wulu 18K白金鑲鑽戒指，66,000元。

劉詩詩擔任Qeelin代言人，每回出席公開活動總盡職戴上品牌珠寶爭取曝光，且發揮巧思以突破性穿搭法吸引目光。回歸較輕鬆的裝扮，她選擇佩戴小巧的葫蘆造型Petite Wulu鑽石耳環與鑽戒，襯托她清新優雅的氣質，兩者不到7萬元便能擁有。

▲劉詩詩佩戴Qeelin Wulu鑲鑽耳環展現清新優雅風格。





▲Qeelin Petite Wulu 18K白金鑲鑽耳環，69,500元。

除了珠寶點綴，劉詩詩也常戴代言品牌歐米茄（OMEGA）腕錶亮相，曾以一襲女人味十足的粉紅禮服，搭配海馬系列Aqua Terra 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶，不鏽鋼搭配Sedna™金的雙色錶款看似中性，其實配有波浪浮雕粉紅面盤，並鑲有欖尖形切割紅寶石時標，恰好呼應禮服色調。

▲劉詩詩佩戴海馬系列Aqua Terra 150米系列同軸擒縱34毫米大師天文台腕錶搭配粉紅禮服，465,000元。（圖／翻攝劉詩詩微博）

