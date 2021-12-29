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戴口罩，這支唇膏靠「不沾」逆勢成長！想當性感女神必搽「3D唇釉」

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記者李薇／綜合報導

雖然受到疫情的影響，很多女孩開始不畫唇妝，但有一支唇釉竟然逆勢成長，在疫情期間開出紅盤，成為開架最熱賣的唇彩單品，那就是MAYBELLINE的「超持久霧感液態唇膏」；不只是它，其他還有最會調色的PONY EFFECT、I’M MEME也都推出厲害的唇彩新品，絕對必收。

MAYBELLINE 超持久霧感液態唇膏

▲MAYBELLINE,PONY EFFECT,I’M MEME,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

因為可以打造出持久不掉色的絕美雙唇，因此受到很多女孩歡迎，這次2022年再度打造「大人系微醺色」：#350杏桃冰萊姆、#355焦糖醇奶酒、#360玫瑰利口酒等全新色調，不但擁有16小時超持久、不沾杯、不掉色的超強顯色度，更立體凹槽設計的菱形刷頭，能精準勾勒唇峰及唇角細節，擦上後完美包覆雙唇立即顯色。

PONY EFFECT 3D豐唇光潤唇釉

▲MAYBELLINE,PONY EFFECT,I’M MEME,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

最擅長調色的PONY EFFECT針對亞洲肌膚推出全新的3D豐唇光潤唇釉，全新唇釉獨家持久高顯色因子，一抹立即完美發色，創造長效持久的水光亮澤，使雙唇更加性感迷人，展現飽滿豐唇的視覺效果，獨家超FIT成膜技術，上唇超舒適完全沒有存在感，告別黏膩的負擔感，從嘴唇內側輕輕往外塗抹，輕輕抿過內唇，漸漸形成極光感色澤。

I’M MEME 我愛極霧烤茶唇膏

▲MAYBELLINE,PONY EFFECT,I’M MEME,唇彩,彩妝,。（圖／品牌提供）

「我愛極霧烤茶唇膏」上市之後，立刻席捲少女化妝台，成為必備唇彩單品，2022年再特調出全新熟橙烤茶、蜜桃烤茶、豆沙烤茶、紅玉烤茶、紅酒烤茶等5色，不僅延續霧面質地、還要霧得很高級，顏色飽滿且自然提亮暗沉唇色，讓人有想接吻的衝動，任誰都能輕鬆駕馭，絕對能無腦入手。

關鍵字：

MAYBELLINE, PONY EFFECT, I’M MEME, 唇彩, 彩妝

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