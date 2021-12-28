派對彩妝懶人包！Dior千鳥格紋好時髦、Sisley轉轉設計單手搞定

▲派對彩妝比外型更比便利性。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年底跨年派對聚餐即將到來，想要彩妝到深夜依然完好如初，隨身攜帶補妝產品尤其重要，像是方面使用的旋轉型棒狀設計，單手就可迅速補妝，或是一盒All in one的便利彩妝盤，放在小包中剛剛好！

▲Sisley 漾澤精華頰彩霜，2,000元、漾澤護唇精華筆，1,380元、漾澤精華眼彩筆，1,380元。

Sisley最受歡迎的漾澤精華轉轉系列，推出迷人新色，以閃耀的高質感保養彩妝，搭配豐富飽和色彩，讓你出席派對輕鬆成為搶眼焦點，今年聖誕全新推出2色眼彩、3色唇彩和1色頰彩，不用複雜技巧就能快速完妝。

▲Dior 超完美柔霧光/水潤光氣墊粉餅 經典NEW LOOK，2,600元、藍星唇膏 經典NEW LOOK，1,600元。

2022年迪奧全球彩妝創意形象總監 PETER PHILIPS以「千鳥格紋」為靈感，為超完美氣墊粉餅、藍星唇膏換上新裝。派對既然要比美，拿出來補妝單品更是不能輸，印有千鳥格紋的緹花圖騰在手，讓大家都羨慕。

▲I'M MEME 我愛超能彩妝小方包，#永生茶木玫瑰色，890元。

I'M MEME今年打造全新我愛超能彩妝小方包，一盤多功能，眼影、腮紅、修容、提亮4 in 1，整臉高級同調妝容直接完勝。不只是外型時髦，打開來更是韓妞們最愛的透明永生玫瑰木色調，讓你化妝不用費心思考，一盤就能搞定妝容。

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