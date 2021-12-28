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樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」下月開賣　超可愛鬼怪成最酷桌遊

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▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」明年1月在台開賣。（圖／各業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

為網友稱為史上最可愛鬼屋的「路易吉洋樓」，近期也出現在最立體的3D遊戲-樂高超級瑪利歐系列中，而且陣容超完整，路易吉的招牌裝備「鬼怪吸塵器」，及熱門角色「哎唷‧喂博士」和「鬼怪犬」也一同亮相，結合樂高的創造特色，玩家可以打造自己專屬的遊戲場景，超可愛的鬼怪造型一點都不輸原作的討喜本尊啊。

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

瑪利歐世界中的經典關卡「路易吉洋樓」，也在樂高系列中現身，共推出3款全新遊戲主題擴充盒組，分別為「路易吉洋樓 實驗室和鬼怪吸塵器」、「路易吉洋樓 入口」、「路易吉洋樓 鬧鬼捉迷藏」，不但神還原路易吉揹著招牌裝備「吸塵器」捕捉鬼怪、吸取金幣，還能在旅館大宅裡探險、尋找寶石，與忠心好友「鬼怪犬」並肩作戰。

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

此外超萌反派角色「害羞幽靈王」簡直可愛爆表！還有紫色鬼怪「影魔」也都在盒組中，玩家可在「實驗室和鬼怪吸塵器」找到「哎唷‧喂博士」及招牌裝備「鬼怪吸塵器」，並在「入口」遇到忠心夥伴鬼怪犬，找出要送給鬼怪犬的黃金骨頭，再進到鬼怪大宅「 鬧鬼捉迷藏」到各個空間探險並打敗害羞幽靈王。

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

組合中還還原遊戲中「蒐集寶石」的經典樂趣，業者更表示，此次擴充盒組更具有為「路易吉洋樓」打造的全新聲音和音樂，從視覺、聽覺到動作都完整重現遊戲場景，預計路易吉洋樓擴充套組將在2022年1月開始在台販售，售價949元至2,999元不等。

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

除了樂高超級瑪利歐系列之外，另外一個經典的大人系桌遊當然是麻將莫屬，適逢農曆春節即將到來，居家通路HOLA也推出主打設計款的「虎樂台潮麻將組」，以潮味十足的HOLA字樣取代傳統麻將的綠色背面，前方則是傳統的凹凸印字，絕對不失摸牌樂趣還兼具潮味，市價4,980元，12／29起至2022／2／9期間，於賣場消費單筆滿28,800元，直接送HOLA虎樂台潮麻將組1組，全台限量1800組。

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

▲樂高瑪利歐系列「路易吉洋樓」。（圖／業者提供）

關鍵字：

樂高, 瑪利歐, 路易吉洋樓, 桌遊, 麻將, HOLA

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