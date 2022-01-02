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小CK首度跨出台北進軍南台灣！曹佑寧透露女生「這樣穿」很加分

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記者王則絲／綜合報導

廣受小資女孩、學生族群喜愛的新加坡平價鞋包品牌CHARLES &KEITH（簡稱小CK），以往在台灣分店多集中在台北地區，今年年底終於首度進軍南台灣，正式進駐高雄義享時尚廣場，開幕同時還特別邀請到男星曹佑寧來逛店，他透露喜歡的女生穿搭在於營造「反差感」，表示：「會讓我在心底偷偷加分。」

▲小CK高雄店。（圖／品牌提供）

▲CHARLES &KEITH正式進駐高雄義享時尚廣場。（圖／品牌提供）

小CK登陸台灣以來積極展店，目前台北已有四間、桃園一間、台中一間門市，而這回於高雄義享時尚廣場新開設的門市則是第七間，為首度進軍南台灣，全新店鋪面積達92.7坪，為全台最大門市，內裝特別選擇亞熱帶風情的植栽，搭配一貫的極簡美學，乾淨舒適、且寬敞空間逛起來超愜意。

▲小CK高雄店。（圖／品牌提供）

▲小CK高雄店。（圖／品牌提供）

▲曹佑寧搶先逛店。（圖／品牌提供）

開幕同時，邀請到曹佑寧搶先來逛逛，他穿著一身灰色西裝並難得梳起油頭帥氣亮相，親身示範男生也是可以駕馭小CK的，他背上一款焦糖色的手機包，以及純黑色的金色扣方包，都是相當中性百搭的款式，另外，他也特別推薦給女孩們一款紅色編織手袋，可以從跨年一路背到走春。

▲小CK高雄店。（圖／品牌提供）

▲曹佑寧推薦跨年、新年走春單品。（圖／翻攝自IG、官網）

除了逛得很開心之外，他也悄悄透露個人喜歡的女生穿搭：「我個人很喜歡帶有『反差感』的穿搭，譬如酷帥的靴子搭上泰迪熊般毛絨絨包款的反差萌，或是看似低調的穿搭中帶點精緻設計感的小心機，都會讓我在心底偷偷加分。」

關鍵字：

小CK, CHARLES & KEITH, 高雄, 曹佑寧

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