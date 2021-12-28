聚餐多怕發胖？營養師推「52斷食法」　2種菜單範例快照著吃

▲年末聚餐多，營養師推薦可搭配「52斷食法」減少負擔。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

每到年末年初都是聚餐、歡慶party的高峰期，這段期間常常是大餐吃不停，讓人感覺好罪惡又擔心發胖。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就建議，可以加入斷食法來幫助減少負擔，斷食法有很多種，其中他就推薦可在大餐後試試「52斷食法」，他更分享斷食日的2種飲食菜單，讓開心聚會和維持身材能輕鬆兼顧。

蕭瑋霖表示，「52斷食法」是一種隔日斷食法，實際作法非常簡單，就是一週七天中斷食2天，最常見的搭配是吃2天、斷食1天的循環，斷食日整天吃500大卡的食物，而其他日子則照著自身熱量需求來吃就可以。

蕭瑋霖也特別分享2組500大卡的餐點組合，斷食日不知道怎麼吃才好或一開始還抓不準熱量限制的人，可以參考一下。

1.御飯糰＋高纖低糖豆漿＋香蕉



御飯糰（一個200大卡），可以提供主要熱量攝取；而低糖高纖豆漿（一罐212大卡），是整日蛋白質主要來源，選擇低糖吃起來也比較無負擔；再來香蕉（一根106大卡）也可以提供能量來源，增加飽足感。

2.肉燥飯＋炒青菜＋茶葉蛋＋蘋果



這組簡單的小吃店組合，肉燥飯半碗（200大卡）＋茶葉蛋2顆（150大卡）＋炒青菜100g（100大卡）＋蘋果1顆（60大卡），可以輕鬆滿足500大卡的限制，食物內容也頗豐盛。很多人在體重控制時都不敢吃肉燥飯這類食物，但其實如果已經嚴格限制飲食了，只要控制好份量，基本上什麼都可以吃。



最後營養師也提醒，如果對自己身體狀況不了解，建議還是要經過醫事人員評估，再使用特殊飲食方式。

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