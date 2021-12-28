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蘭蔻超完美唇膏變身「小蠻腰」、香奈兒超美星辰唇膏向珠寶致敬

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▲▼早春唇膏。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝）

▲蘭蔻絕對完美唇膏全新升級，色選高達39種。（圖／品牌提供、記者曾怡嘉攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

早春唇膏紛紛出籠，無論是外型和顯色度都更升級，堪稱雙唇的訂製精品，像是蘭蔻的絕對完美唇膏，搖身一變為時尚曲線管身，唇膏頸部更有金色花環，外型更精緻，香奈兒更推出向頂級珠寶致敬的超炫耀彗星絲絨唇膏，閃耀星辰美的就像藝術品。

▲▼早春唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲蘭蔻唇膏管身變得更加精緻。

蘭蔻中最具人氣的絕對完美唇膏，在2022年全新升級，除了擁有時尚曲線管身，唇膏更好似帶著金色頸飾般耀人，蓋口則是烙印金色玫瑰浮雕，按壓瞬間旋轉出花瓣型唇膏體，每一次補妝都是絕美畫面。

▲▼早春唇膏。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲由上至下分別為#196、#290、#295。蘭蔻 絕對完美唇膏，1,250元。

此次推出高達39款的完整色選，從最自然的裸色到最顯色搶眼的色號應有盡有，其中#196的暖洋洋胡蘿蔔色，帶點橘紅能完美提亮膚色，堪稱是黃皮救星，而#295微醺赤茶色，薄塗輕抿一下就讓人心醉沉迷，更被美妝論壇譽為「讓對方心動的關鍵色」。

▲▼早春唇膏。（圖／品牌提供）

▲像經典珠寶致敬的全新限量唇膏，抹上就自帶閃耀光芒。

香奈兒推出的超炫耀彗星絲絨唇膏也沒讓人失望，其靈感靈自於香奈兒女士鍾愛的星辰，而也藉此唇膏設計與她1932年推出的個人頂級珠寶系列《Bijoux de Diamants》致敬。除了外型優雅貴氣，質地更揉合彗星般閃耀粒子的絲絨質地，讓人一抹就愛上。

▲▼早春唇膏。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 超炫耀彗星絲絨唇膏，1,410元。

超炫耀彗星絲絨唇膏一共推出8款新色，配方添加極致珠光粒子，為焦糖米色、暖棕紅色與閃耀鮮豔的磚紅色注入細緻柔霧珠光質地，輕鬆擦上就是迷人的飽和色澤。

關鍵字：

唇膏, 蘭蔻, 香奈兒

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