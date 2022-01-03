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包・開箱／BURBERRY「長胖的Lola包」巨Ｑ！楊謹華搶拎逆齡水桶包

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記者王則絲／台北報導

一向給人成熟優雅印象的BURBERRY，近年來開始積極向下攻佔年齡層，明顯的潮流化並年輕化不少，今年秋冬BURBERRY便替招牌的Lola包系列推出了超可愛的變奏版「長胖的Lola包」，並帶來多種包型，今天《ET FASHION》要來開箱的就是名人們都愛上的「澎澎」Lola水桶包、學生包，包括女星楊謹華、KOL李函都搶先示範。

▲Burberry Lola開箱。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry Lola開箱。（圖／翻攝自IG）

▲Burberry Lola開箱。（圖／翻攝自IG）

▲女星楊謹華、KOL COS搶先背上Lola水桶包、李函則示範了酷帥兼具可愛的Lola學生包。（圖／翻攝自IG）

BURBERRY的Lola包系列一直以來是相當熱銷的款式，今年秋冬再度以Lola為設計基底出發，推出了療癒又可愛的「澎澎」系列包款，就跟人們吃胖了一樣，Lola包也跟著長肉、長胖了，外型給人的感覺相比以往瞬間不同了。

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲今日《ET FASHION》開箱包款。（圖／記者王則絲攝）

從女星們搶著背上的「長胖版」Lola水桶包開始開箱，以品牌少見的小型水桶包外型呈現，柔軟羔羊皮上透過Lola經典的絎縫設計，製作出軟澎視覺感，搭配金色鏈帶與TB Logo相呼應，背起來非常的俏皮可愛，且很有逆齡的效果，柔軟的結構也讓它比表面上更能裝，並不是個只能裝可愛的廢包。

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲迷你絎縫羔羊皮Lola水桶包，NT＄46,500。（圖／記者王則絲攝）

另一款「學生包」包型，為方形的掀蓋包，除了李函示範的個性黑色，也有溫柔的奶茶色選擇，令人驚豔的是，一打開包內部的朱紅色跳色拼接映入眼簾，奔放的內在與乖巧外表形成巨大反差，讓它更加有魅力，且「學生包」包型主打就是大容量，內部可輕鬆放入長夾、還綽綽有餘，能手提之外，也有一條金屬鍊帶可肩背。

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲小型絎縫羔羊皮Lola學院風斜背包，NT＄79,000。（圖／記者王則絲攝）

另外，喜歡經典Lola包型的朋友們，則不能錯過這款由喀什米爾羊毛織成的經典格紋Lola包，細膩的織紋質感絕不輸上面的澎澎包。

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲Burberry Lola開箱。（圖／翻攝自IG）

▲小型針織格紋Lola包，NT＄69,000。（圖／記者王則絲攝、翻攝自IG）

最後，為迎接「虎年」的到來，受時尚迷們歡迎的BURBERRY Thomas泰迪熊還特別推出了老虎造型的裝扮，是不是太可愛了？

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲burberry 。（圖／記者王則絲攝）

▲老虎造型Thomas泰迪熊吊飾，NT＄13,500。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, BURBERRY, Lola包, 楊謹華, 李函, 長胖版Lola包, 療癒

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