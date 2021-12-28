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擔心很黏膩？保養專家教你「聰明挑乳霜」，不花冤枉錢

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▲▼保養專家教你「聰明挑乳霜」，不花冤枉錢 。（圖／翻攝自IG/ahc_official、laneige_kr）

保養專家教你依照膚況挑選乳霜。（圖／翻攝自IG/ahc_official、laneige_kr，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

曾有研究調查指出，台灣近一半的女生都沒有用乳霜習慣，擔心太滋潤，肌膚負擔太重，其實乳霜和乳液一樣，都能夠幫助鎖住化妝水和精華的保濕與精萃成分，當作保養最後一個步驟。

▲▼保養專家教你「聰明挑乳霜」，不花冤枉錢 。（圖／翻攝自IG/ahc_official、laneige_kr）

乳霜和乳液的不同，其實就是內含油脂含量的差異，一般來說，乳液水分含量較多，而乳霜所含脂質較多，最終目的是要讓肌膚達到油水平衡。乳霜能防止肌膚乾燥，鎖住養分並防止肌膚形成乾紋，補充肌膚表層的皮脂膜並提高肌膚的屏障能力。

▲▼保養專家教你「聰明挑乳霜」，不花冤枉錢 。（圖／翻攝自IG/ahc_official、laneige_kr）

台灣資生堂保養專家LIWEN分享，油肌適合挑選質地清爽、成分單純、脂質含量較少的乳霜，肌膚還是需要優質脂質來維持油水平衡，千萬別以為油肌不能抹乳霜，若是忽略脂質補充，可能會變成外油內乾肌膚。敏感肌則建議挑選成分單純的乳霜，可以先試用於耳後至耳下的肌膚，測試24小時後若沒有過敏反應，就能安心使用。

但是要如何選擇適合自己的乳霜？LIWEN 老師提供以下幾種檢測方式，幫你挑選適合你的乳霜對症下藥。

#保濕型乳霜→增加肌膚保濕鎖水力

當你洗完臉後，感覺肌膚有緊繃感，手指滑過眼下肌膚及鼻翼時，會摸到粗糙顆粒感；換季時雙頰會輕微泛紅，甚至脫皮。

#抗老型乳霜→滋養打底，讓肌膚重返青春

戴完口罩或眼鏡後，雙頰及鼻側壓痕15分鐘內還沒有回彈，熬夜隔天肌膚容易浮腫，臉上細紋變明顯，總是喜歡低頭滑手機，脖紋明顯且下巴線條也變得鬆垮。

# 頂級乳霜→用最珍稀的成分奢養肌膚、重理膚質

一直有在保養，但膚況沒有起色，覺得肌膚需要深層更新，或是最近保養遇到瓶頸，無論塗抹什麼保養品都無感。

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關鍵字：

乳霜, 挑選, 護膚

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