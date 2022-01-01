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營養師推薦5大「優質脂肪」！吃對「好油」助減肥還顧大腦

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▲▼5大「優質脂肪」助減肥還顧大腦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

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編輯／Amanda　圖／翻攝unsplash、pexels

不少人都「聞油色變」，為了減肥、維持身材就想盡辦法避開各種油脂，甚至只吃水煮食物，但其實身體需要好油，脂肪是人體每日必需營養元素，對於大腦、心臟的健康及代謝、荷爾蒙分泌都很重要，還能幫助潤滑腸道，幫助排便更順暢，所以應該要「吃對好的油脂」而非不吃。營養師就推薦富含優質脂肪的5種食物，適當補充不僅對大腦、身體和肌膚都很好，甚至有助於減肥瘦身。

▲▼5大「優質脂肪」助減肥還顧大腦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

1.油性魚

像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、秋刀魚等有高脂肪的魚類，含有豐富的Omega-3脂肪酸，其所含的DHA、EPA不僅可以補腦、延緩腦部退化，對眼睛保養也很好，還可降低體內發炎反應，幫助增加血清素的分泌，減緩憂鬱。

▲▼5大「優質脂肪」助減肥還顧大腦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

2.橄欖油

橄欖油含有豐富的單元不飽和脂肪酸，對心血管很有益之外，也有研究發現，橄欖油可以促進具有調節神經傳導及生長功能的「腦源性神經營養因子（BDNF）」，降低大腦的炎症。

▲▼5大「優質脂肪」助減肥還顧大腦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

3.夏威夷果

夏威夷果含有非常豐富的Ogema-9油酸，對心血管非常好，還含有棕櫚油酸，也就是Omege-7單元不飽和脂肪酸的一種，不僅能提高Omega-3的吸收，而且也有研究發現，Omega-7能增加膽囊收縮素（CCK）的分泌，幫助提高飽腹感。

▲▼5大「優質脂肪」助減肥還顧大腦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

4.酪梨

酪梨富含不飽和脂肪酸，且約70%都是對人體有益的Omega-9油酸，也含有豐富的膳食纖維、鉀和各種維生素A、E、K等，營養很豐富，對於在執行低碳高脂飲食的人，建議可每天吃一顆酪梨。

▲▼5大「優質脂肪」助減肥還顧大腦。（圖／翻攝unsplash、pexels）

5.椰子油

椰子油用途非常多，可以搭配咖啡做防彈咖啡，也可以加熱來烹飪料理食材，且椰子油含有豐富的中鏈脂肪酸（MCT），可以迅速為人體提供能量，而且也能提升飽腹感，很適合有在執行低碳高脂飲食法的人。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 優質脂肪, 油脂, 食物, 營養師

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