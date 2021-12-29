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MOSCHINO用「家樂氏玉米片包」慶祝虎年！東尼老虎T恤超可愛必收

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@moschino

每次都能帶來驚喜的MOSCHINO為迎接2022虎年到來，創意總監Jeremy Scott邀來家樂氏玉米片打造一系列可愛服飾，除了以經典的深藍配色將吉祥物東尼老虎印上T恤、帽T、褲子呼應虎年，甚至還有以包裝盒外觀設計的立體造型包，逼真模樣差點以為聯名推出的是玉米片本人，簡直太吸引眼球。

▲MOSCHINO 家樂氏玉米片聯名 。（圖／翻攝IG）

▲MOSCHINO 家樂氏玉米片聯名 。（圖／翻攝IG）

▲MOSCHINO 家樂氏玉米片聯名 。（圖／翻攝IG）

▲MOSCHINO攜手家樂氏玉米片帶來的全新聯名系列。

可以說最懂吸睛的MOSCHINO，這回攜手家樂氏玉米片帶來的全新系列再度讓時尚迷們驚豔，為慶祝即將到來的虎年，創意總監Jeremy Scott幽默將許多人童年愛吃的早餐玉米片融入奢侈精品，系列以家樂氏玉米片的招牌深藍配色為主軸，包括T恤、連身帽T、針織衫、褲子、配件.....全都躍上了吉祥物東尼老虎，另外還有以虎紋為靈感打造的牛仔套裝，在全新虎年穿上身包準回頭率滿分。

▲MOSCHINO 家樂氏玉米片聯名 。（圖／翻攝IG）

▲MOSCHINO 家樂氏玉米片聯名 。（圖／翻攝IG）

▲家樂氏玉米片皮革造型包逼真模樣引起熱議。

其中以家樂氏玉米片外觀製作的皮革造型包，逼真外觀幾乎與真實的玉米片盒一模一樣，只是原先寫著「玉米片」的字樣被換成了品牌名稱，可愛爆棚的模樣瞬間引發網友熱議，「好想放到餐桌上」、「價格貴了好幾倍」、「吃早餐會拿錯」。

LOEWE新一波企劃則是與《神隱少女》合作，創意總監Jonathan Anderson搶先在IG上搶曝光，只見動畫主角千尋、無臉男、湯婆婆......全都躍上了經典夯包，讓不少宮崎駿粉絲們心花怒放，且不必等太久，系列在明年1月7日就會上市。

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE與《神隱少女》聯名超吸睛。（圖／翻攝IG@jonathan.anderson）

目前雖只曝光細節，未有全貌，但已有滿滿吸睛之處，除了煤炭精靈、巨嬰鼠寶寶、還有無臉男以品牌招牌的鑲嵌拼皮技術詮釋，其中千尋的腮紅、湯婆婆的眼妝、痣與頭髮、服裝都運用刺繡工藝打造立體感，另外，品牌還首度綴上水晶，呈現湯婆婆帶滿手指的奢華戒指，精緻模樣讓人不心動都難。

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

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關鍵字：

MOSCHINO, 家樂氏, 玉米片, 東尼老虎, Kellogg, LOEWE, 神隱少女

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