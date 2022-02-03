「征服西部的槍」變身座鐘要價百萬元　裝飾居家好威風

▲The Unnamed Society與l’Epée 1839製錶公司攜手合作，打造每一款均獨一無二的Golden Boy槍形座鐘。（圖／品牌提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械座鐘設計前衛，作為居家或工作場域擺件，常有畫龍點睛的效果，台灣不少收藏家中意別具創意的百萬級大作，例如The Unnamed Society與l’Epée 1839製錶公司聯手創作將「征服西部的槍」溫徹斯特（Winchester）步槍轉化為座鐘藝術品，即便要價近200萬元，也立刻納為珍藏。

▲Golden Boy的原型槍產於1866年，今日變身為座鐘仍具有與原版相同的尺寸、重量與手感，單件1,800,000元起。

步槍變身藝術鐘

The Unnamed Society與l’Epée 1839製錶公司攜手合作，重新塑造產於1866年、被稱為「征服西部的槍」溫徹斯特（Winchester）步槍，將裝填和擊發準備裝置改造，用於給計時機芯上發條和設置時間，搖身一變成為名為Golden Boy的藝術時鐘，保有與原版相同的尺寸、重量與持握感，更有趣的是上膛式的上鍊方式，在操作槓桿15次上鍊後就像填裝15發子彈，提供7天的動力儲存。買主可選擇機匣、槍管和管狀彈夾的貴金屬材質，而槍身和槍托則可挑選木材，單價約180萬元起，採訂製生產。

▲Kross Studio與華納兄弟合作推出全球限量100件的蝙蝠車座鐘，970,000元。

蝙蝠車顯露時間

瑞士獨立設計工作室和製造商Kross Studio， 聯手華納兄弟打造《蝙蝠俠》中招牌蝙蝠車造型座鐘，不僅原汁原味呈現優雅曲線車型，車輪也能轉動增加賞玩性，最重要的是配備超強「引擎」，內載配備3個發條盒的自製手動上鍊機芯，具30天超長動力儲存，隨車附有蝙蝠俠標誌造型鑰匙，可插入側面錶冠上鍊，或透過車尾後燃器處為座鐘上鍊，全球限量100件。

▲MB&F和L’Epée 1839合作的白色Orb座鐘限量50件，990,000元。

變形金剛球體鐘

MB&F和L’Epée 1839合作打造的Orb球體座鐘，就像變形金剛般會變身，因為鐘體的極簡結構是由四片翅鞘組成，不僅可以完全張開，且還能轉動，只張開一、二或三片翅鞘就能撐起Orb座鐘，姿態多變；裝載8日動力儲存的機芯，具如教堂鐘聲般的整點報時功能，代表幾點就敲響幾聲。