迪士尼出Vera Wang米妮髮箍！「一頂破萬」網搶要　炒價更驚人

▲上海迪士尼與婚紗女王王薇薇（Vera Wang）推出聯名設計款米妮髮箍 。（圖／翻攝自微博）

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華裔設計師王薇薇有「婚紗女王」之稱，同名品牌Vera Wang更成為女孩心目中的夢幻婚紗，上海迪士尼日前驚喜宣佈與Vera Wang聯名推出「米妮髮箍」，選用歐根紗、黑絲絨，還點綴上精緻的刺繡和水晶，果然要價不菲，原價高達上萬台幣，炒賣價更是翻倍，消息一曝光就引發網友熱議。

▲可拆卸的頭紗和用於固定的髮箍，宛如即將步入禮堂般 。（圖／翻攝自微博）

上海迪士尼與王薇薇（Vera Wang）推出聯名設計款米妮髮箍，於2021年12月30日發售，官方釋出的形象照中，該款髮箍形狀是大家熟悉的米妮大耳朵，但材質卻一點也不低調。以歐根紗、黑絲絨等高級面料，點綴精緻的刺繡和水晶，還搭配了可拆卸的頭紗和用於固定的髮箍，宛如即將步入禮堂般，呈現出王薇薇（Vera Wang）的獨特風格，同時兼具迪士尼的夢幻氛圍。

▲ 髮箍在美國發售時，原價就要價600美金。（圖／翻攝自微博）

其實過去美國迪士尼就曾與Vera Wang合作過，髮箍原價就要價600美金（約台幣16574元），然而當時發售仍是被搶購一空。據傳聯名髮箍經過炒賣後價格更飆破4、5萬台幣，因此在上海發售格外受到矚目，不少網友則表示：「我就知道戴上Vera Wang沒那麼容易」、「萬一掉了好心疼」、「太好看了」、「穿上Vera Wang的第一步要先擁有髮箍」。